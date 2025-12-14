MAMÁ DE FÁTIMA BOSCH LA DEFIENDE DE CRÍTICAS

Vanessa Fernández Balboa, mamá de Fátima Bosch, la mexicana que se coronó Miss Universo 2025, sale a la defensa de su hija, cuyo triunfo ha sido cuestionado y ha estado rodeado de polémicas relacionadas con personas del certamen de belleza como Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universe y a quien señalan de formar parte de una trama de huachicol y tráfico de armas.

Fátima ya se encuentra en su natal Tabasco, donde acudió esta mañana a la estética a la que iba desde que era una adolescente, así lo compartió ella misma en sus redes sociales, donde mostró un video del lugar lleno de flores como recibimiento para ella.

La Miss Universo ha evitado a la prensa mexicana desde que llegó al país, pues aunque trató de ocultarse con lentes y gorra, fue captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México; cuando llegó a su tierra natal fue sacada por una salida especial, por lo que la prensa que la esperaba no pudo tener contacto con ella.

La madre de Fátima Bosch, lamentó en conferencia de prensa, que sitios de comunicación y gente en general que utiliza redes sociales, suelan usarlas con irresponsabilidad difundiendo información falsa o imprecisa, pero condesó que ellos como familia no hacen caso.

"No hacemos mucho caso porque sabemos quiénes somos , de donde venimos, acá en Tabasco ustedes nos conocen, saben el tipo de familia que somos", expresó.

Consideró que ante las habladurías, lo realmente importante es estar bien con uno mismo, con la familia y con Dios, y si esto pasa el mundo puede girar.

Vanessa considera que su hija es una mujer que tiene todo para ser Miss Universo, pues es hermosa por fuera y por dentro y es inteligente, por lo que fue una de las favoritas desde que llegó a Tailandia, por lo que considera absurdas las críticas y lo que se dice sobre su triunfo.