Mamá de Gala Montes envía mensaje a la actriz por debut en "Malinche"

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- Crista, la mamá de Gala Montes, muestra alegría por los logros de la actriz que, está debutando en uno de los personajes principales de "Malinche, el musical", aunque no deja pasar desapercibido el hecho de que, en sus inicios, fue ella quien guió a la joven a participar en algunos proyectos claves de su carrera, motivo por lo que le envió un mensaje recordándole la época en que trabajó como su mánager.

Hace unos días, Nacho Cano -productor de la obra- y Gala dieron a conocer que, para mayo próximo, se unirá a la puesta en escena para dar vida a la madre de Malinche.

Agradecida, por la oportunidad que recibió, Montes expresó que, desde muy niña soñó con poder subir a un escenario y cantar las canciones de Mecano, así como ser partícipe de una obra de tales dimensiones como es "Malinche".

En ese encuentro con la prensa, donde estuvo presente EL UNIVERSAL, Gala reconoció que, pese a que sigue distanciada de su madre, deseaba que se encontrara bien y que sea una de las espectadoras de "Malinche, el musical".

"Sí, seguimos distanciadas, desafortunadamente, deseándole buenas vibras, trabajando por acá, (estoy) muy contenta, yo quisiera que (ella) viera ´La Malinche´", expresó a los medios.

Y, es ahora que doña Crista contesta a Gala, a través de sus redes sociales, indicando que, entre sus planes, no está el de ver la obra, debido a una cuestión de dignidad.

"Hija, querida Gala, no asistiré a tu obra y no es por falta de amor, o desinterés, ni porque no desee verte brillar, no voy por dignidad".

La mamá de la actriz reparó en el hecho de que, poco antes de que Gala se integrara a la segunda temporada de "La casa de los famosos México", ella seguía siendo su mánager, por lo que, consideraba que, parte de su éxito, se lo debía a ella, quien veló porque la joven fue considerada en proyectos convenientes para forjar una carrera exitosa.

"No niego tu talento, al contrario, lo reconozco y lo disfruto; eres talentosa, eres bella y mucho, eres luminosa, te veo y te admiro en la pantalla, en el escenario, en cada paso que das, pero no olvides que, a ese escenario al que hoy subes, existe porque antes hubo principios, esfuerzo y guía y esos principios te los di yo", señaló.

También ahondó en el hecho de que, aunque a Gala no le guste ser asociada a ella, por los conflictos que las distanciaron -y un supuesto ego-, tampoco puede negar que, entre las dos, hay grandes similitudes, resultado de la herencia innata de su carácter.

"Cada palabra que pronuncias, cada gesto que haces, cada emoción que transmites, tiene algo de mí, incluso cuando intentas negarlo, incluso cuando la soberbia te hace creer que llegaste sola; sí vas a triunfar, sí vas a llegar lejos, pero no confundas éxito con superioridad, ni aplausos con grandeza, la verdadera grandeza no necesita mirar por encima del hombro de quien te estuvo sosteniendo desde abajo", puntualizó.

Hasta el momento, Gala ha hecho mutis y ha optado por compartir diferentes posts de sus seguidores, en donde la felicitan por su gran desempeño pues, si bien, entrará de lleno a la obra en mayo, este sábado y domingo, 24 y 25 de enero, también apareció en el musical.