Vinculan a proceso a cuatro por cobro de piso en Ciudad Valles

Fiscalía General del Estado avanza en proceso legal contra presuntos extorsionadores en Ciudad Valles.

Por Rolando Morales

Enero 25, 2026 12:04 p.m.
Derivado de atender denuncias anónimas no formalizadas, indagaciones de la Policía de Investigación (PDI) llevaron a la captura de cuatro sujetos, acusados de presuntamente dedicarse a extorsionar a comerciantes en el municipio de Ciudad Valles.

El pasado 8 de noviembre, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, anunció que 50 elementos de la PDI realizarían operativos en Ciudad Valles, a fin de desarticular cualquier organización dedicada a la venta irregular de cigarros chinos, más no con fines delictivos.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que luego de la cumplimentación de las órdenes de aprehensión, en días pasados se logró la vinculación a proceso de los imputados por el delito de extorsión.

Reveló que los probables extorsionadores se dedicaban a realizar el denominado "cobro de piso" a los comerciantes locales, por lo cual, la corporación de investigación mantendrá seguimiento del asunto con la finalidad de identificar más integrantes e inhibir la comisión de ese delito.

"Vamos a seguir trabajando, y sobre todo, seguir invitando a la población que confíe en la Fiscalía, que denuncien las extorsiones de que están siendo objeto. Nosotros con la idea de investigación y la detención de los probables responsables", exhortó.

