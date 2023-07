Margot Robbie, del "El lobo de Wall Street" a "Barbie"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL).- Hace diez años el nombre de Margot Robbie comenzó a llamar la atención por su talento y belleza como una de las integrantes del reparto de "El lobo de Wall street" (2013) donde compartió crédito con el ya reconocido Leonardo DiCaprio, y siendo dirigida por una leyenda del cine, Martin Scorsese.

La joven veinteañera era un rostro nuevo en la industria a nivel internacional, pues, si bien en su natal Australia ya había cosechado títulos y llevaba un par de trabajos en EU, el impulso que significó el filme de Scorsese fue grande.

Pero si algo sabía Robbie en ese entonces es que ser una mujer rubia y bella no tiene nada qué ver con el estereotipo con el que se le asocia y lo iba a demostrar: ella podía hacer lo que quisiera así como hoy es la mujer detrás del personaje de "Barbie" en la película de Greta Gerwig, una de las más esperadas del verano.

Durante la promoción de "El lobo de Wall Street", Margot contaba en una entrevista con Empire Magazine que estaba consciente de que, probablemente, el público no esperaba nada de su actuación, pero desde ese momento prometió sorprenderlos.

"Cuando llego a una audición estoy muy consciente del hecho de que la gente sólo ve a una pequeña chica rubia y son como 'oh, aquí vamos, sólo una rubia tonta, vamos a ver qué pasa'. Sé que no esperan nada y lo único que puedo hacer es impresionarlos", relataba Margot.

En aquel momento para Margot, el haber trabajado con Scorsese significaba no sólo el reconocimiento, sino también el haber puesto la vara muy alta para sus próximos trabajos, y así lo compartía en dicha entrevista:

"Ahora es realmente difícil porque se sabe que hice una película con Scorsese así que ahora cuando voy a una audición ellos son como 'ella está en una película de Scorsese, así que debe ser una actriz brillante'".

Pero Robbie demostró su talento: tras ese filme (por el que fue nominada al BAFTA como estrella emergente) llegaron otros como" Escuadrón suicida", al que no le fue tan bien en críticas pero el trabajo de Margot como Harley Quinn fue aplaudido. En 2017 protagonizó "Yo soy Tonya", donde dio vida a la patinadora artística Tonya Harding, papel que la llevó a ser nominada al Globo de oro, BAFTA y Oscar, entre otros, como Mejor actriz.

Con "Había una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino, volvió a estar nominada al BAFTA, esta vez como actriz de reparto, mientras que "Bombshell", de Jay Roach, le valió nominaciones al Globo de oro y Oscar también como Actriz de reparto.

Ahora, su más reciente trabajo ha pintado las redes de rosa. "Barbie", de Greta Gerwig y por la que esta semana la actriz pisará tierras mexicanas, promete ser uno de los mejores o el mejor estreno de taquilla, en un fin de semana (el del 21 de julio) en el que competirá con lo nuevo de Christopher Nolan, "Oppenheimer".

La primera cinta de acción real de la famosa muñeca tiene a Margot como protagonista, demostrando lo que ella misma decía hace diez años, que no es una "rubia tonta" y elenco que incluye nombres como el de Ryan Gosling, America Ferrera, Will Ferrel, Simu Liu, Kate McKinnon y Dua Lipa, entre otros.