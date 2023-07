Margot Robbie habla sobre la ironía de "Barbie"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- Después de meses de espera, este jueves "Barbie" llegó a más de 900 salas de cine en México, una gran apuesta para uno de los estrenos más esperados de la temporada. Según los adelantos que se han podido ver del filme dirigido por Greta Gerwig ("Mujercitas") y protagonizado por Margot Robbie, en la historia nos mostrarán a una Barbie que comienza a cuestionarse la idea con la que fue creada: el de ser una mujer perfecta.

En esa línea es que Margot relató a EL UNIVERSAL cómo vivió el intentar hacer tantas cosas para este filme y no sólo descubrir que no siempre es posible hacer todo; sino que el aprendizaje que dejará al público es sumamente importante:

"Armar esta película fue el ejemplo de mí tratando de ser y hacer tantas cosas y estar muy asustada de fallar en todas ellas, y creo que todos tenemos ese momento en el que quieres ser tantas cosas, para tanta gente y es imposible", dijo.

Este sentimiento, aseguró, es una gran ironía en la cinta, ya que uno de los mensajes que Barbie pretende dejar en los niños es que puedes ser todo lo que siempre has querido, pero eso es simplemente imposible: "No puedes ser todo. Por mucho que el slogan de Barbie sea: ´puedes ser lo que quieras ser´, la ironía es que es imposible y creo que eso es lo que la gente realmente va a sentir cuando vean la película", agregó.

Margot, quien estuvo de visita en México junto a Ryan Gosling y America Ferrera , adelantó que hay un gran discurso en el filme que destaca esta premisa.

"Todas estas cosas en las que creo que constantemente nos estamos preocupando porque no les estamos dando el suficiente tiempo y atención y eso puede hacerte sentir que eres un fracaso, y en última instancia, al final de esta película, algunos de los personajes llegan al punto en el que se están dando cuenta que tú, sólo siendo la persona que eres, es suficiente", detalla.

"Eres suficiente como eres, ya eres genial, ya lo estás logrando. Puedes de cierta forma quitar ese peso de tus hombros... creo que es un mensaje que necesitaba escuchar. Cuando estábamos en preproducción era como 'uh, este es un gran compromiso'. Releyendo las líneas en el guión fue como "ok, está bien y no estás sola, estás haciendo esto con mucha gente excelente".

Para Margot Robbie está muy claro que en la industria del entretenimiento, se necesita que las historias protagonizadas por mujeres sean un éxito en taquilla para así poder buscar una mayor representación y diversidad, así como romper con estereotipos.

Y es que, la protagonista y productora de "Barbie", sabe que los números son el primer factor a tomar en cuenta, cuando se habla de realizar una producción.

"Necesitamos éxitos. Por mucho que es maravilloso cuando alguien dice lo que quiere cambiar en la industria, desafortunadamente, la parte de negocio del mundo del espectáculo escucha los números, y cuando algo como la película de ´Mujer maravilla´ hace dinero de la forma en que lo hizo eso significa que gastarán mucho dinero en una película de Barbie, bueno, casi".

"Pero si 'Barbie' lo hace bien en taquilla significa que la siguiente película, una protagonizada por un personaje femenino que requiera un presupuesto sustancial, ellos tendrán el confort de decir 'gasté en esta película y funcionó e hizo tanto dinero de vuelta, así que no es un riesgo hacerlo'", finalizó.