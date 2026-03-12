MARÍA CHACÓN DESLUMBRA CON VESTIDO DE ESCOTE
MARÍA CHACÓN SE ROBÓ LAS MIRADAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL LANZAMIENTO DE J´ADORE L´OR ESSENCE DE PARFUM, LA NUEVA FRAGANCIA DE DIOR BEAUTY, REALIZADO EN BEVERLY HILLS, CALIFORNIA, DONDE DISTINTAS CELEBRIDADES E INFLUENCERS LATINOAMERICANAS SE DIERON CITA. UNO DE LOS LOOKS QUE MÁS LLAMÓ LA ATENCIÓN DE LA NOCHE FUE EL DE MARÍA CHACÓN,
QUIEN APOSTÓ POR UN VESTIDO NEGRO CON ESCOTE EN LA ESPALDA, UN ESTILISMO ELEGANTE, MINIMALISTA Y SENSUAL, DE LA FIRMA I.AM.GIA, UNA SILUETA LARGA Y FLUIDA QUE DESTACA POR SU DRAMÁTICO ESCOTE EN LA ESPALDA,
UNO DE LOS ELEMENTOS MÁS LLAMATIVOS DEL DISEÑO.
