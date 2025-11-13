María Chacón muestra su anillo de compromiso

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras cuatro años de relación, a través de su cuenta oficial de Instagram, María Chacón anunció su compromiso con el empresario Christopher Den Uijil. En un par de fotografías, la actriz mexicana mostró a detalle su anillo.

"Para siempre, contigo", escribió en el pie de las fotos. Y, como era de esperarse, decenas de personas le extendieron una felicitación, incluyendo a famosas como Angelique Boyer y Daliha Polanco.

En la propuesta, además del ambiente romántico, la pieza de joyería llamó la atención entre su comunidad de seguidores, tanto por el dramático brillo como por su diseño.

¿Cómo es el anillo de compromiso de María Chacón?

Este anillo de compromiso destaca por su diseño en forma de pera (pear), una de las tendencias más buscadas en el mundo de la joyería fina durante los últimos años.

Su silueta combina la elegancia del corte redondo con la sofisticación del marquise, alargando visualmente los dedos y aportando un toque atemporal. Sin duda, es perfecta para las novias que disfrutan lo clásico.

En las imágenes también se aprecia una piedra al centro, engarzada con un aro delgado de metal en tono claro. Pero lo llamativo es que el cristal refleja la luz con intensidad y se alinea con el minimalismo moderno que caracteriza a María Chacón.

Como curiosidades extra, en los anillos, el corte pear con vértice orientado hacia la uña es un símbolo de compromiso y propósito; mientras que el detalle de aro fino da balance al diseño y evita el ruido visual, esto de acuerdo con el blog de la marca Bizarro.

El momento tan especial fue conmemorado con una sesión de fotos, donde se observa a la pareja más enamorada que nunca.

¿Por qué el corte pera es tendencia en los anillos de compromiso?

Los anillos con corte de pera han ganado popularidad por su silueta simple y balanceada, misma que simboliza el amor eterno (proveniente de la base circular) con la punta asimétrica. Y, de acuerdo con la firma Brilliant Earth, no sólo es estético, sino cómodo de llevar.

Se trata de una tendencia en joyería cuya forma alargada genera la ilusión óptica de manos femeninas, delicadas y auténticas, pues otros cortes (como el cuadrado y circular) son los más clásicos que hay en el mercado.

Y no solo María Chacón ha quedado encantada, sino que celebridades como Ariana Grande y Margot Robbie también lo han lucido en sus compromisos.

Aunque María Chacón no reveló detalles sobre el origen o diseñador, sus expresiones en las fotografías denotan que quedó fascinada y más porque representa el futuro a lado de su pareja.