Teresa Rivera deja Villa de Pozos tras un año de crisis y divisiones

La creación del municipio de Villa de Pozos comenzó entre cuestionamientos y expectativas. Antes incluso de que sus integrantes asumieran el cargo, legisladores locales admitieron no conocer los expedientes de quienes conformarían el Concejo Municipal, ni si contaban con la experiencia necesaria para ocupar sus puestos. Entre ellos, la presidenta concejal, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo.

El 1 de octubre, Rivera Acevedo rindió protesta como presidenta concejal del recién creado Municipio Libre de Villa de Pozos. Desde el inicio reconoció que no contaban con recursos suficientes para operar y pidió al Ayuntamiento de la capital concluir las obras pendientes en la demarcación.

Sin embargo, a 40 días de la instalación de los 59 cabildos del estado, el Concejo de Villa de Pozos aún no lograba definir la integración de sus comisiones. El concejal Gaspar Méndez Ramírez reconoció que el Congreso del Estado todavía debía nombrar su propia comisión de entrega-recepción, mientras que la presidenta no había convocado a la suya.

En paralelo, las quejas ciudadanas crecían: inundaciones, falta de agua, caminos deteriorados y escasa respuesta oficial. Vecinos denunciaron que, tras varios días sin abasto, primero recibían dos pipas de agua, luego una, hasta quedarse sin ninguna.

A este panorama se sumó una deuda superior a 50 millones de pesos heredada al nuevo municipio. Rivera Acevedo insistió en que se debía comprobar que esos recursos se hubieran utilizado en obras y programas en beneficio de los habitantes de Pozos, lo que generó fricciones con el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Un año después de su conformación, persistía la incertidumbre en Villa de Pozos. El municipio seguía sin contar con un sitio web oficial, pese a que la Ley de Transparencia obliga a todas las administraciones públicas a facilitar información y trámites en línea.

El primer reporte sobre la inexistencia del portal se realizó el 31 de diciembre de 2024. Un mes después, el área de Comunicación Social informó que la implementación debía coordinarse con la CEGAIP. El 13 de marzo de 2025, la presidenta prometió que estaría lista "en una semana más" e incluso pidió a la ciudadanía que le diera "like" al sitio una vez disponible. Sin embargo, cuando el portal finalmente se publicó, aún estaba a prueba y con información incompleta, por lo que continuaron utilizando las redes sociales como principal medio de comunicación.

Rivera Acevedo reconoció que uno de los principales desafíos de su gestión fue mejorar los servicios básicos en las zonas habitacionales más nuevas, que arrastran años de rezago. Habitantes solicitaron una mejor recolección de basura, alumbrado público y seguridad, además de pedir que se priorizaran los recursos destinados a eventos, como la Feria Regional, frente a la carencia de servicios elementales.

Las tensiones internas también marcaron el cierre de su primer año. Durante la sesión en la que la presidenta entregaría su informe de trabajo, tres integrantes del Concejo Municipal —de los partidos PRI y PAN— abandonaron la reunión. La acusaron de falsedad, ingobernabilidad y falta de transparencia, y llevaron su inconformidad hasta el Congreso del Estado, donde solicitaron un exhorto para que adoptara una gestión más incluyente y abierta.

Los concejales denunciaron la falta de comunicación directa con la presidenta y su exclusión de decisiones clave sobre gasto público, obras y programas municipales.

Finalmente, Teresa de Jesús Rivera Acevedo presentó su renuncia el 11 de noviembre, poniendo fin a una gestión marcada por los retos financieros, el descontento ciudadano y la división política dentro del primer Concejo Municipal de Villa de Pozos.