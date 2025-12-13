logo pulso
Diciembre 13, 2025 07:48 p.m.
María Victoria reaparece en redes a sus 102 años

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- María Victoria le cantó varias veces a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, la actriz era una de las infaltables al recinto para celebrar a la morenita del Tepeyac cada 12 de diciembre, y aunque varios creyeron que este 2025 reapareció en el recinto guadalupano, esto no fue así.

La emblemática actriz, nacida en 1923, comenzó su andar artístico en carpas y teatros de revista antes de llegar al cine y a la televisión, donde se inmortalizó como Inocencia en "La criada bien criada", además de que su estilo sensual al cantar boleros la colocaron como una de las máximas figuras de la escena musical de la época.

Su última participación en una telenovela fue en 2009, en "Sortilegio", y aunque reaparecía cada 12 de diciembre en la transmisión de las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, este año hubo una confusión porque su imagen cantando "Qué hermosura tan bella" hizo creer a muchos que se trataba de una nueva aparición de la actriz en pantalla.

Horas después de este momento, el nombre de María Victoria se viralizó en redes sociales, sin embargo, dicha aparición fue de años atrás, al parecer del 2021, cuando lució una elegante blusa azul y cantó sentada en el atrio de la Basílica.

En la cuenta de Instagram de la actriz, que el 26 de febrero cumplió 102 años, sí reapareció en una fotografía con dos de sus tres hijos.

