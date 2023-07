A-AA+

A casi cuatro meses de la muerte de su único hijo, Maribel Guardia hará una pausa en su carrera para tomarse el tiempo necesario de sanar y asimilar la usencia de Julián.

La noticia la dio a conocer la misma costarricense en entrevista con el programa "Hoy" tras el final de grabaciones de la primera temporada de su talk show, "Esto ya es personal".

"Quiero descansar un poco, tener un poco de tiempo para mí; que ya dejé de hacer ejercicio... ya saben todo lo que me ha pasado, pero la vida es así", dijo.

Aunque reveló que continuará con las funciones de "Lagunilla mi barrio", la actriz confesó que no fue el teatro; sino este proyecto su principal apoyo para no dejarse caer tras la enorme pérdida que vivió: "es muy duro. Lo primero que quieres es no pararte de la cama, no quieres hacer nada; pero hay que reponerte a eso, levantarte, darle gracias a Dios y continuar. Es un reto enorme, pero es lo que le recomiendo a las personas que han pasado por un dolor tan grande, que hay que continuar viviendo", agregó.

Asimismo, confirmó que las cenizas de Julián, quien falleció el pasado mes de abril, tras sufrir un infarto fulminante, permanecerán junto a ella, en su casa y agradeció a la vida por la oportunidad que le dio de haber sido madre de un ser tan maravilloso que continúa llenándola de luz: "'Hay que hacer honor a la vida de mi precioso hijo. Gracias a Dios, fue un regalo enorme; sigue siendo mi luz, él está conmigo... se llevó un pedacito de mi corazón' y el otro pedazo esta lleno de sus recuerdos".

Maribel, ahora se ha volcado completamente en la crianza de su pequeño nieto José Julián; sin embargo, también reconoció que no ha podido superar la muerte de su hijo: "Todavía no aterrizo, todos los días es confrontarlo, atenderlo y asimilarlo, creo que Dios me va a dar fortaleza; me la tiene que dar para continuar", finalizó.