Maribel Guardia reflexionaba horas antes de perder a su hijo, afirma Bisogno

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- Si bien es cierto que Maribel Guardia ha preferido guardar silencio ante la repentina muerte de su único hijo, Julián Figueroa, algunos amigos cercanos y miembros de su familia han salido a dar algunos detalles al respecto. Su esposo, Marco Chacón, explicó a las cámaras del programa "Hoy" que él fue el encargado de darle la terrible noticia a la actriz; así como que se encuentra sumida en una gran tristeza.

Chacón también detalló que tuvo que esperar a que Maribel saliera del teatro para poder hablar con ella, pues esa noche tenía función en la obra "Lagunilla, mi barrio", donde comparte créditos con el conductor de "Ventanenado", Daniel Bisogno.

Aunque se sabe muy poco sobre los momentos que está viviendo la costarricense, fue su compañero en la puesta en escena quien reveló cómo fue que Guardia se enteró de la partida de su hijo, así como lo que sucedió minutos antes, pues por alguna extraña razón la guapa artista se puso a reflexionar sobre la muerte y hasta recordó al fallecido Andrés García.

Bisogno, detalló que esa noche, justo después de dar la función, Maribel estuvo especialmente reflexiva; por lo que ambos se dirigieron a su camerino para platicar, pero durante la charla tocaron temas como la reciente muerte del primer actor Andrés García.

"Se tocó el tema del fallecimiento de Andrés García, ella me contó todas las películas que hizo con Andrés y todo lo que trabajó con él, entonces empezó a recapitular sobre la muerte", dijo durante la emisión del programa.

La actriz de "Corona de lágrimas", según contó Daniel, tiene un concepto muy especial sobre lo que pasa cuando la vida de alguien termina y , sin saber lo que enfrentaría minutos más tarde, se lo platicó sin ningún problema: "Empezamos a platicar sobre eso, ella tiene una idea de la muerte muy especial; ella supone que cambias de plano y que llegas a un lugar mejor y que posiblemente te reencuentres con la gente que quisiste; y todo eso me estaba contando en relación a Andrés", agregó.

Antes de recibir la llamada de su esposo, Maribel fue a cenar y desde entonces nada se ha sabido de ella. A través de sus redes sociales confesó que no se sentía con la fuerza para comunicarse con nadie y pidió respeto y comprensión para el momento que está viviendo.

Julián Figueroa, perdió la vida este domingo a los 27 años, según los reportes médicos, a causa de un infarto fulminante; mientras que Andrés falleció a los 81 años por complicaciones derivadas a la cirrosis hepática que le fue detectada hace algunos años.