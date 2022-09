Maribel Verdú desfila en la alfombra roja de Toronto con "Raymond & Ray"

La actriz española Maribel Verdú, que asistió este lunes al estreno mundial de su último film, "Raymond & Ray", en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), declaró a Efe que el rodaje con los actores Ethan Hawke y Ewan McGregor fue como una reunión de amigos.

Verdú, que en el film da vida a Lucía, una mujer que intenta ayudar a que dos hermanastros (Hawke y McGregor) reconduzcan sus relaciones tras la muerte del padre, dijo a Efe en la alfombra roja que los dos actores "son lo más".

"Es que son una gente tan fácil, tan cercana, tan profesionales, tan divertidos. Fue uno de esos rodajes felices en el que te estás riendo todo el tiempo porque el ambiente que crea Rodrigo es una cosa única. Y éramos como un grupo de amigos en Virginia, pasando unos días", añadió.

El film, que se rodó en Virginia, está dirigido por el realizador colombiano Rodrigo García Barcha, hijo del escritor Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha.

Sobre su personaje en el largometraje, en el que también participa a actriz británica Sophie Okonedo, conocida entre otras por su interpretación en "Hotel Rwanda", Verdú dijo que le gustaría ser más como Lucía.

"Ella es lo más. Es que Lucía es una mujer que es como muchas mujeres en una. Puede ser excéntrica, puede ser práctica, puede tener como los pies realmente en la tierra. Y luego no juzga a nadie, es una mujer comprensiva, divertida. Es que es todo", explicó.

"Son muchas cosas Lucía. La adoro. Adoro a esa personaje. Ojala pudiera ser yo un poco como Lucía", añadió.

"Raymond & Ray" es el tercer proyecto de Verdú en inglés. La actriz ha participado en la serie de Apple TV+ "Now and Then", rodada tanto en español como en inglés.

El año que viene está previsto el estreno de "The Flash", uno de los superhéroes del universo de DC Comics, donde Verdú interpreta a la madre de Barry Allen, Flash.

En el largometraje participan Michael Keaton, Ben Affleck y Ezra Miller.

Y además de "Raymond & Ray", Verdú es una de las protagonistas de "Historias para no contar", la última película del realizador español Cesc Gay y que también se acaba de estrenar en el TIFF.

Verdú explicó a Efe que el hecho que varios de sus últimos proyectos estén en Hollywood es una casualidad.

"Abro las puertas a cualquiera que me ofrezca cosas interesantes y que me gusten. Y a mí me fascina viajar, ir de aquí para allá, rodar en Richmond o rodar 'The Flash' en Londres o la última de Cesc Gay que he hecho en Barcelona", dijo.

"Me da igual, mientras haya buenas historias, buenos directores y cosas interesantes que contar. Pero esto ha dado la casualidad que de repente el año pasado hago con Gideon Raff la serie "Now and Then", después esta película, luego la otra. Los proyectos están donde esté lo interesante", concluyó.