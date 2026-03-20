Mario Domm acusa a Samo de faltar a concierto en Feria de las Fresas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (EL UNIVERSAL).-

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durante el concierto de Camila en laluego de que este último no se presentara en el Foro de la gente el pasado jueves 19 de marzo.El músico anunció unas horas antes mediante unensupora su persona, en el que se puede leer:del concierto que mis compañerosy Pablo Hurtado realizarán esta noche en el Foro de la Gente en Irapuato, Guanajuato, en el marco de la"; esta situación se debe aa mi persona".Sin embargo, durante el concierto de Camila, Mario diode los hechos, señalando que Samo simplemente no había querido estar presente, dejando un discurso que sorprendió a miles."Hay una persona que es la, el segundo concierto que nos deja de plantón, yo les tengo una pregunta, esta personaal concierto, se le explicó esta mañana cuánta gente había viajado para vernos", inicia diciendo Domm."La persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo y quiero preguntarles a ustedes, ¿debemos cancelar este concierto?, aquí estamos iluminación, video, músicos, estamos 30, falta uno, ¿cantamos o nos vamos a chingar a nuestra madre?", finaliza antes de cantar "Bésame".Esta no sería la primera vez que ambos músicos tienen, pues enprecisamente Romo decidió separarse de sus compañeros para iniciar su carrera como solista debido en gran parte a su relación con Mario.Trasde ese episodio la banda logró superar los conflictos y volver a los escenarios o al menos eso fue lo que dijeron en su vuelta, algo que parece, no fue del todo cierto o simplemente Domm y no son compatibles en periodos largos de convivencia.Por ahora ninguna de las partes ha hablado de este episodio en el Foro de la gente de la, aunque miles de fans en redes ya temen estar frente a una nueva disolución de Camila.