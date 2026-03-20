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Camiones acaban destrozados en choque de frente

Impactaron en carretera a Rioverde, un chofer resultó con lesiones graves

Por Redacción

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Camiones acaban destrozados en choque de frente

Un choque de frente entre dos vehículos pesados, dejó como saldo fuertes daños materiales y un lesionado, el cual fue atendido de emergencia en el lugar y trasladado a un hospital para que recibiera atención médica.

El hecho ocurrió alrededor de las dos de la tarde de este jueves, inicialmente un camión de carga tipo torton de la marca Transtar, de color azul, se desplazaba sobre la mencionada carretera en dirección de Rioverde hacia esta ciudad.

Fue justo en la parte descendente del puente de Ciudad Satélite, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma invadió carril para impactar de frente contra el otro camión, también tipo torton de la marca Freightliner, con remolque tipo góndola, el cual se desplazaba sobre el carril opuesto en dirección a Rioverde.

A causa del fuerte impacto las cabinas de ambos camiones quedaron prácticamente convertidas en chatarra y el conductor del camión Freightliner presentó lesiones de consideración, siendo atendido por los paramédicos y trasladado a un nosocomio de la ciudad.

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Por su parte, el chofer de la otra unidad que invadió carril, se retiró del lugar de los hechos antes de la llegada de las autoridades y se ignora si iba lesionado ya que al parecer trataba de evadir su presunta responsabilidad.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron a tomar conocimiento del toman conocimiento del accidente, ordenando el traslado de los destrozados vehículos a una pensión en tanto se llevan a cabo las diligencias legales ante el MP.

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