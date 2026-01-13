Martes 13 desata ola de memes en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Cada vez que el calendario marca martes 13, las redes sociales se encienden. La fecha vuelve a colocarse en tendencia por su eterna relación con la "mala suerte", una creencia profundamente arraigada en los países de habla hispana, donde se originó la famosa frase: "martes 13, ni te cases ni te embarques". Pero ¿de dónde surgió esta fama que mezcla temor y curiosidad?

El temido número 13 aparece una y otra vez en relatos históricos y religiosos. En el cristianismo, se le asocia con La Última Cena —donde había 13 comensales— y con pasajes del Apocalipsis, referencias que alimentaron su reputación negativa con el paso del tiempo. Así, el 13 terminó convertido en un número que muchos prefieren evitar en su vida cotidiana.

La prueba está en lo más común: edificios, hoteles y aviones donde el número 13 simplemente "desaparece". Ascensores y filas de asientos saltan del 12 al 14, una señal clara de cómo esta superstición se coló en lo cotidiano sin pedir permiso.

A esto se suma el origen del martes. Su nombre proviene de Marte, dios romano de la guerra, símbolo de conflicto y caos. Al juntarse Marte con el 13, el resultado es una fecha que despierta conversación, nervios... y muchas risas cada vez que aparece en el calendario.

Aunque para algunos el martes 13 sigue siendo un día para andar con cuidado, para otros no es más que una superstición perfecta para explotar el ingenio. Lejos de preocuparse, miles de usuarios aprovechan la fecha para soltar su creatividad, llenar las redes de memes y reírse de la supuesta mala suerte. Porque si algo queda claro cada martes 13, es que el humor siempre termina ganando.