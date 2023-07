Martha Higareda: "yo no dije que me conocía" Ryan Gosling

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- Martha Higareda puso un alto al troleo que vivió luego de su participación en la premiere de "Barbie, la película". La actriz mexicana aseguró que sus palabras fueron mal interpretadas, a propósito de la vez en que se topó con Ryan Gosling en un bar.



Y es que, a raíz de la confesión, Higareda se volvió blanco de críticas y burlas de las que surgió tendencia del meme "Así es Jordi", en referencia a las entrevistas que ha tenido en el canal de Yordi Rosado.



Lo anterior porque internautas la acusaron de exagerar sus vivencias dentro y fuera del set de grabación.



En un video de YouTube, la artista recordó que al estar en un bar se iba a tropezar, pero Gosling la capturó impidiendo su caída.



Tras darse a conocer que el actor estaría en la Ciudad de México en la premiere, los reporteros no desaprovecharon la oportunidad para cuestionarle si realmente conocía a Higareda y cuál era su relación.



Sin embargo, el ahora "Ken" confesó que desconocía a la actriz y pidió disculpas por no recordarla.

Por medio de su cuenta de Twitter, la famosa señaló a sus fans que el protagonista de Barbie no es amigo cercano de ella, como mucho se especulaba.



"Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling me conocía. ´Conocerse´ es distinto a ´ser caballeroso con alguien en un evento fortuito´. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, ¡es un caballero y un gran actor!", escribió en un tuit.