Mary Boquitas revela que Andrade la obligó a perder un bebé

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La exintegrante del clan Trevi-Andrade, María Raquenel, mejor conocida como "Mary Boquitas" reveló que el productor Sergio Andrade la obligó a perder a su bebé, esto, sin darle a conocer el proceso al que sería sometida en una clínica de McAllen, Texas (Estados Unidos).

La cantante recordó el aparente episodio en su podcast "En boca cerrada", un espacio que utiliza para relatar sus memorias junto a la artista Gloria Trevi y el polémico director.

Recordemos que Raquenel se casó con Andrade en 1985 cuando esta estaba a punto de cumplir 15 años.

De acuerdo con su versión, poco después de la boda, comenzó a tener síntomas de embarazo, lo que la llevó a darle la noticia a su esposo: quien no la recibió de la mejor manera.

"La idea es que ahorita no vamos a tener hijos, eso echaría a perder tu carrera y la mía, viene el lanzamiento de mi primer disco como solista, imposible tener bebés ahorita", contó.

La primicia provocó que el productor la llevara inmediatamente a Estados Unidos, con engaños, para que se practicara un aborto.

Una vez que despertó de la anestesia se percató de que le habían puesto una toalla sanitaria y posteriormente escuchó a Andrade hablar con una doctora.

"Entendí lo que realmente había sucedido, lo que me habían hecho en esa fría silla de ginecología mientras estaba completamente sedada. Comencé a llorar desconsoladamente", externó.

A pesar del episodio traumático, Andrade la llevó a comer: "Sin saber si llorar o gritar, comí, con mi cuerpo revuelto y mi alma destrozada. Una parte de mí, un pedazo de mi ser había sido cruelmente extirpado y con él mi ilusión de vivir", señaló.

Boquitas aseguró que después de perder al bebé, cada que tenían relaciones, su esposo le pedía que como método anticonceptivo se hiciera lavados con coca cola.

"Con este método tan poco científico y que terminó usando con otras de las jóvenes, a nadie le sorprenderá saber que Sergio tuvo bebés con casi todas las chicas que sumó a nuestro extraño matrimonio", relató y aseguró que las llevaba a la misma clínica.