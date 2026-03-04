Más de un año sin Liam Payne

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- No era solo un compañero de

era alguien con quien compartía unaA más de un año del repentino, el intérprete de "Watermelon Sugar" se sinceró sobre elque tuvo la pérdida en suy cómo enfrenta los días posteriores.Durante unacon, Styles expresó con sinceridad que incluso hablar del tema sigue siendo: "La idea de hablar de ello me hace sentir que lucho un poco con eso, incluso creo".Harry no solo tuvo que afrontar su, sino también lade expresar públicamente sus emociones, como si otros quisieran compartir su duelo. "Es tanperder a un amigo. Esperder a cualquier amigo, pero es especialmenteperder a un amigo que es tan parecido a ti en muchos aspectos", compartió.en octubre de 2024, tras caer del balcón de su habitación en elen, Argentina, a los 31 años.La caída le provocó múltiples, incluyendo fractura de cráneo y hemorragias internas y externas. Además, tenía variasen su sistema, como cocaína, crack y un nivel de alcohol superior al límite legal; se conocía que el cantante había luchado durante años contra laA raíz de esta experiencia, Styles tambiénsobre su propia: "Creo que la mejor manera de honrar a tus amigos que fallecen es viviendo tual máximo", dijo.Agregó queera una persona muy especial y que fue realmente triste despedirse de él, describiéndolo como alguien con el "corazón más amable que solo quería ser grande".-----de losy lapor la muerte deTras el lamentable suceso, los fanáticos estuvieron muy atentos a lasde los integrantes de, en medio de lossobre laque Liam mantenía cone incluso con Styles.Un mes después del fallecimiento, y debido a la dificultad de trasladar el cuerpo de Liam desde Argentina, Malik, Niall Horan, Harry y Louis Tomlinson se reunieron en las afueras depara rendirleEn febrero, undesestimó los cargos por homicidio involuntario contra tres de las cinco personas vinculadas a la caída de, mientras que Ezequiel Pereyra y Braian Paiz, acusados de venderle cocaína, siguen esperando