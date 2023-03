"MasterChef Celebrity": Revelan quiénes son los nuevos jueces

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- La producción de "MasterChef" ya está calentando motores para presentar la 12 temporada del reality show de cocina que volverá a recibir a un grupo de figuras del medio que demostrarán que, además de actuar, cantar, entretener y hacer reír, también pueden sorprender con sus preparaciones dentro de la cocina, por lo cual ya se han revelado algunos de los nombres de las y los nuevos participantes y también de los nuevos jueces.

Han pasado sólo tres meses desde que terminó la última temporada de "MasterChef Celebrity" y ya se ha anunciado una nueva temporada en la que un grupo de celebridades pisara la cocina más famosa de México, luego de que el influencer Ricardo Peralta sorprendiera con su gran actuación dentro del reality pues, si bien, al principio de la competencia no era de los participantes más destacados, con el paso de las semanas se convirtió en uno de los más fuertes, motivo por el que se llevó el primer lugar.

La fórmula 60 minutos para cocinar una receta a cargo de una figura famosa ha resultado muy bien, pues luego de que los productores del reality impulsaran la primera temporada VIP, no pasó mucho para que realizaran una segunda y edición; ahora nos espera la tercera temporada de "MasterChef Celebrity", por lo que en "Venga la alegría", ya revelaron algunos nombres de las celebridades que ya se sumaron a este proyecto que desde 2015, cuando se estrenó en televisión, ha obtenido altos niveles de audiencia.

De acuerdo con el programa matutino, el director de realitys de TV Azteca, David Limón, y la productora creativa Ana Vega ya cuentan con cuatro nombres confirmamos de los 18 a 20 posibles participantes. Se tratan de Fabiola Campomanes, Poncho de Nigris, Alejandro Lukini y Eduardo Capetillo Gaytán.

Pese a que ya se cuenta con la confirmación de algunos participantes, las y los conductores del programa no hablaron de una tentativa fecha del estreno de la nueva temporada, no fue hasta esta tarde que en "Ventaneado" se dio detalles de la y los nuevos chefs que se integran al proyecto. Se tratan nada más y nada menos que el chef Adrián Herrera que formara parte del proyecto en sus primeras ediciones, así como la chef Zahie Téllez y el chef Poncho Cadena.

Cabe destacar que hace unas semanas se generó una serie de especulaciones en torno a la salida inesperada de la chef Betty Vázquez, que había participado en todas las temporadas del reality, y que a través de sus redes sociales confirmó que no sólo no estaría presente en la nueva edición de "MasterChef", sino que se tomaría un año sabático.

A poco de que la chef Betty hiciera este pronunciamiento, el chef José Ramón Castillo hizo lo propio y argumentó que su salida se debía a que la producción no se había puesto en contacto con él para establecer qué sucedería en la nueva temporada, motivo por el que prefería salir del proyecto. Sin embargo, ambos cocineros se expresaron muy bien de las experiencias que vivieron durante el programa y, sobre todo, agradecieron a las y los televidentes por todo su apoyo.

Aunque ambos chefs dejaron en claro las razones que los alejarían del proyecto, también se ha llegado a decir que el verdadero motivo de su salida fue decidida por el nuevo director general de TV Azteca, Adrián Ortega Echegollén, quien se especula que avisó a chef Betty y al chef JoséRa por un tercero de que no les requerirían en esta edición, debido a que los nuevos productores del programa estaban en búsqueda de reinventar el reality.

Hasta ahora, Anette Michelle, la primera conductora de "MasterChef", ha sido una de las integrantes originales que ha dado algunas pistas en torno a su posible regreso, pues en una entrevista a Berenice Ortiz, confesó que ya estaba en pláticas para volver al proyecto.