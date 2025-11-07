Mattel lanza muñecas de K-Pop Demon Hunters

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este viernes 7 de noviembre, la compañía Mattel dio a conocer el lanzamiento de un nuevo set exclusivo que sin duda muchos coleccionistas y amantes de los juguetes y la animación amarán. Se trata de un set de 3 muñecas de la película K-pop Demon Hunters, disponible en la plataforma streaming Netflix.

Estas figuras están inspiradas en Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la banda femenina cazadora de demonios HUNTR/X. El set "What it Sounds Like" está diseñado para coleccionistas mayores de 14 años e incluirá un certificado de autenticidad en su compra.

¿Cómo es el diseño de las figuras?

Las figuras llevan los atuendos de su última presentación en el filme de Netflix: una vestimenta blanca con patrones de flores decorando las mangas con un efecto tornasol, así como algunos accesorios (cinturones, hombreras, aretes y peinetas) en tonos dorados, que darán un contraste único y mágico al vestuario de las artistas.

Complementando sus icónicos looks, las integrantes llevan como accesorio sus armas, para defender la Honmoon de los malvados demonios del inframundo: el saingeom de Rumi, el sinkal de Zoey y las armas woldo de Mira. Asimismo, las muñecas contarán con los peinados y el maquillaje original de las personajes, dándole a las piezas un toque fresco y auténtico.

Cada muñeca cuenta con 11 puntos de articulación y tiene una altura diferente, basada en los personajes. Por otro lado, en las piernas y brazos de la vocalista Rumi, se pueden distinguir las marcas violeta envolviendo su piel, ocasionadas por su pasado oscuro. De acuerdo con la descripción, cada pieza vendrá en una caja de coleccionista con tapa antipolvo para su exhibición en estantería.

¿Cuál será su precio y en dónde se podrán comprar?

El set de muñecas estará disponible para pre-ordenar el próximo miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 9:00 horas (hora del Pacífico) en la tienda en línea oficial de Mattel Creations. Los pedidos que se realicen en esa fecha se enviarán a los compradores antes del mes de octubre de 2026.

Cada muñeca tendrá un costo de 3 mil 300 pesos mexicanos, por lo que si quieres adquirir la colección completa, deberás pagar un total de 9 mil 900 pesos. Asimismo, si deseas adquirir las tres muñecas al mismo tiempo, podrás hacerlo, ya que la tienda estableció por el momento un límite de compra de 3 piezas por cliente.