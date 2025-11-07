logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum

El imputado está acusado por el delito de abuso sexual

Por El Universal

Noviembre 07, 2025 03:17 p.m.
A
A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum

Un juez de control vinculó a proceso a Uriel "N", hombre que el martes 4 de noviembre acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico, sin embargo, la determinación del juzgador fue por la denuncia de otra mujer.
Tras una audiencia de aproximadamente hora y media de duración, el juez fijó la medida de prisión preventiva justificada y el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
El imputado está acusado por el delito de abuso sexual, tras haber sido denunciado por una joven, que dijo haber sido víctima del hombre en calles del Centro Histórico, el mismo día que hizo tocamientos a la Presidenta de la República sin su consentimiento.
Tras lo anterior, el imputado permanecerá en prisión en el Reclusorio Norte.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum
A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum

SLP

El Universal

El imputado está acusado por el delito de abuso sexual

Comercio entre México y Francia: ¿Qué impacto tiene en la economía?
Comercio entre México y Francia: ¿Qué impacto tiene en la economía?

Comercio entre México y Francia: ¿Qué impacto tiene en la economía?

SLP

El Universal

El comercio entre México y Francia representa menos del 1% según cifras oficiales. Descubre más detalles aquí.

México, país amigo y socio estratégico de Francia: Macron
México, país amigo y socio estratégico de Francia: Macron

México, "país amigo y socio estratégico de Francia": Macron

SLP

EFE

Sheinbaum recibió al presidente francés en Palacio Nacional para reforzar vínculos económicos, políticos y culturales

Marcha por la Paz en Uruapan: Ciudadanos exigen justicia y seguridad
Marcha por la Paz en Uruapan: Ciudadanos exigen justicia y seguridad

Marcha por la Paz en Uruapan: Ciudadanos exigen justicia y seguridad

SLP

El Universal

La marcha recorrió las calles principales de la ciudad en un llamado a la paz y la justicia.