A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum

Un juez de control vinculó a proceso a Uriel "N", hombre que el martes 4 de noviembre acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico, sin embargo, la determinación del juzgador fue por la denuncia de otra mujer.

Tras una audiencia de aproximadamente hora y media de duración, el juez fijó la medida de prisión preventiva justificada y el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado está acusado por el delito de abuso sexual, tras haber sido denunciado por una joven, que dijo haber sido víctima del hombre en calles del Centro Histórico, el mismo día que hizo tocamientos a la Presidenta de la República sin su consentimiento.

Tras lo anterior, el imputado permanecerá en prisión en el Reclusorio Norte.