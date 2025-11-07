A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum
El imputado está acusado por el delito de abuso sexual
Un juez de control vinculó a proceso a Uriel "N", hombre que el martes 4 de noviembre acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico, sin embargo, la determinación del juzgador fue por la denuncia de otra mujer.
Tras una audiencia de aproximadamente hora y media de duración, el juez fijó la medida de prisión preventiva justificada y el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
El imputado está acusado por el delito de abuso sexual, tras haber sido denunciado por una joven, que dijo haber sido víctima del hombre en calles del Centro Histórico, el mismo día que hizo tocamientos a la Presidenta de la República sin su consentimiento.
Tras lo anterior, el imputado permanecerá en prisión en el Reclusorio Norte.
no te pierdas estas noticias
A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum
El Universal
El imputado está acusado por el delito de abuso sexual
Comercio entre México y Francia: ¿Qué impacto tiene en la economía?
El Universal
El comercio entre México y Francia representa menos del 1% según cifras oficiales. Descubre más detalles aquí.
México, "país amigo y socio estratégico de Francia": Macron
EFE
Sheinbaum recibió al presidente francés en Palacio Nacional para reforzar vínculos económicos, políticos y culturales