Mattel lanza set de "El Diablo Viste a la Moda"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- El mundo de los espectáculos ha puesto la lupa sobre "

", la secuela que llega 20 años después de la primera película y uno de los estrenos más esperados del 2026.

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En una nuevaque combina la moda, el cine y el coleccionismo,lanzó a través de su marca, un set de edición limitada de Little People inspirado en la película.Este lanzamiento ha causado revuelo en, pues conecta con la nostalgia de las generaciones que crecieron viendo la película como referente de lay con juguetes que han sido íconos de la infancia desde hace décadas, como la línea depara infantes.Lade, mediante la cual la empresa asegura su compromiso con las nuevas tendencias, es un set dede la línea dedeCada figura de este set, el cual celebra eldesde el estreno, está diseñada para parecer uno de los cuatroy más emblemáticos de la película:, interpretada por, interpretada por, interpretada por, interpretado porDesde el punto de vista de la, este set no está realmente pensado para infantes (el público tradicional de la línea de Little People), sino paracoleccionistas que encuentran en estaelde la película y la aprecian como un ícono de laLa marca anunció el lanzamiento por medio dee indicaron que el set está disponible a través dea un precio de 26.99 dólares (que equivale a aproximadamente 470 peos mexicanos); sin embargo, únicamente se han habilitado las opciones de compra enEstados Unidos.Hasta el momento se desconoce si laestará disponible para su compra en México.