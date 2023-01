Maya Nazor niega pedirle 200 mil pesos mensuales a Santa Fe Klan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- La separación entre Maya Nazor y Santa Fe Klan sigue causando alboroto entre los fans de la joven pareja, la influencer y el rapero tienen un hijo de seis meses llamado Luka, y ha sido él el motivo por el que recientemente Maya saliera a ponerle un alto a quienes la están criticando a ella y su hijo.

Nazor celebró su cumpleaños 24, y aunque no hubo rastro en redes de una felicitación de su ex Santa Fe, la joven colgó fotos con sus hermanas y con su hijo, y aunque se desconocen las razones reales del rompimiento entre ellos, fue Maya quien primero habló de la ruptura en un video en vivo.

En esa ocasión aclaró que, aunque ya no estuviera con Ángel Quezada como pareja, seguirían teniendo una cordial relación por el hijo que tienen en común, y a quien el rapero le compuso una canción llamada precisamente como él, "Luka".

Maya Nazor explota

Aunque el cumpleaños de Maya transcurría con normalidad, ese día en redes se comentó mucho de la supuesta cantidad que le estaba pidiendo a Santa Fe como manutención de su hijo, supuestamente se hablaba de 22 mil pesos al mes, sin embargo, la creadora de contenidos negó tal cosa.

Además de aclarar que no busca obtener dinero de Santa Fe, expresó molesta que dejaran a su hijo en paz y pidió que se dejaran de "inventar chismes".

Santa Fe Klan no se ha pronunciado sobre la ruptura con Maya, en Navidad le dedicó un mensaje a su hijo, y hace poco, cuando estuvo como invitado a un programa con Adrián Uribe, presumió el tatuaje que tiene del rostro de Nazor.