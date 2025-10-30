logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Megadeth anuncia conciertos de despedida en México

Tras 40 años de carrera, dirá adiós a sus fanáticos mexicanos

Por El Universal

Octubre 30, 2025 11:55 a.m.
A
Megadeth anuncia conciertos de despedida en México

Megadeth le dirá adiós a su público mexicano en tres conciertos que anunció para 2026, los cuales forman parte de su gira de despedida "This was our life tour", así lo dio a conocer la agrupación de trash metal, la cual después de 40 años de trayectoria dejará el eco de su voz y sus guitarras en las tres arenas más representativas del país.

Después de dos años de ausencia en México, la banda originaria de Los Ángeles, California, encabezada por Dave Mustaine en la guitarra y voz, Teemu Mäntysaari en la guitarra, Dirk Verbeuren en la batería y James LoMenzo en el bajo, regresa por última ocasión a México para reencontrase con sus fanáticos.

¿Qué conciertos ofrecerá Megadeth en México?

Megadeth se presentará en la Arena Monterrey el 8 de mayo de 2026, en la Arena CDMX el 10 de mayo y en la Arena Guadalajara el 13, en todos los recintos el show comenzará a las 21:00 horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"This was our life tour", nombre de la gira con la que Megadeth pondrá fin a una carrera de 40 años de trayectoria, será una noche de metal llena de headbangings, grandes canciones, éxitos sin precedentes, pero sobre todo mucha nostalgia para sus miles de fans, quienes los verán por última vez sobre el escenario.

Megadeth ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo, incluido el doble platino Countdown to extinction, y ha recibido 12 nominaciones al Grammy. Los intransigentes y feroces pero estruendosos shows en vivo de la banda se han convertido en puntos de referencia para la actuación de heavy metal en todo el mundo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Megadeth anuncia conciertos de despedida en México
Megadeth anuncia conciertos de despedida en México

Megadeth anuncia conciertos de despedida en México

SLP

El Universal

Tras 40 años de carrera, dirá adiós a sus fanáticos mexicanos

Yolanda Andrade confiesa batalla con la depresión
Yolanda Andrade confiesa batalla con la depresión

Yolanda Andrade confiesa batalla con la depresión

SLP

El Universal

Celebra sus 41 años
Celebra sus 41 años

Celebra sus 41 años

SLP

El Universal

LA CANTANTE FESTEJÓ UN AÑO MAS DE VIDA EN MEDIO DE SU NUEVA ETAPA AMOROSA Y SU GIRA "LIFETIME TOUR", PERO TAMBIÉN EN MEDIO DE UNA OLA DE CRÍTICAS POR DESTROZAR SU PASTEL

DOVE CAMERON Y DAMIANO DAVID, ¿COMPROMETIDOS?
DOVE CAMERON Y DAMIANO DAVID, ¿COMPROMETIDOS?

DOVE CAMERON Y DAMIANO DAVID, ¿COMPROMETIDOS?

SLP

El Universal