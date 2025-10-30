logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

DOVE CAMERON Y DAMIANO DAVID, ¿COMPROMETIDOS?

Por El Universal

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
DOVE CAMERON Y DAMIANO DAVID, ¿COMPROMETIDOS?

LA ACTRIZ DOVE CAMERON Y EL CANTANTE ITALIANO DAMIANO DAVID PARECEN ESTAR EN LA RECTA HACIA EL ALTAR, LUEGO DE QUE LA ACTRIZ FUERA VISTA PRESUMIENDO UN ENORME ANILLO EN SU DEDO ANULAR IZQUIERDO. LA PAREJA FUE CAPTADA POR TMZ PASEANDO POR SÍDNEY, AUSTRALIA, CAMINANDO DE LA MANO Y VESTIDOS COMPLETAMENTE DE NEGRO. LAS CÁMARAS LOGRARON APRECIAR UNA ENORME ROCA CUADRADA EN EL DEDO DE CAMERON, RODEADA DE UN RESPLANDOR ROSA. LA PAREJA, ESTÁ CELEBRANDO DOS AÑOS JUNTOS Y HASTA EL MOMENTO NO HAN DADO DETALLES DEL SIGNIFICADO DEL ANILLO.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Celebra sus 41 años
Celebra sus 41 años

Celebra sus 41 años

SLP

El Universal

LA CANTANTE FESTEJÓ UN AÑO MAS DE VIDA EN MEDIO DE SU NUEVA ETAPA AMOROSA Y SU GIRA “LIFETIME TOUR”, PERO TAMBIÉN EN MEDIO DE UNA OLA DE CRÍTICAS POR DESTROZAR SU PASTEL

DOVE CAMERON Y DAMIANO DAVID, ¿COMPROMETIDOS?
DOVE CAMERON Y DAMIANO DAVID, ¿COMPROMETIDOS?

DOVE CAMERON Y DAMIANO DAVID, ¿COMPROMETIDOS?

SLP

El Universal

MALUMA PRESENTADOR DE LOS LATIN GRAMMY
MALUMA PRESENTADOR DE LOS LATIN GRAMMY

MALUMA PRESENTADOR DE LOS LATIN GRAMMY

SLP

EFE

DANIEL RADCLIFFE VUELVE A BROADWAY
DANIEL RADCLIFFE VUELVE A BROADWAY

DANIEL RADCLIFFE VUELVE A BROADWAY

SLP

EFE