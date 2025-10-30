DOVE CAMERON Y DAMIANO DAVID, ¿COMPROMETIDOS?
LA ACTRIZ DOVE CAMERON Y EL CANTANTE ITALIANO DAMIANO DAVID PARECEN ESTAR EN LA RECTA HACIA EL ALTAR, LUEGO DE QUE LA ACTRIZ FUERA VISTA PRESUMIENDO UN ENORME ANILLO EN SU DEDO ANULAR IZQUIERDO. LA PAREJA FUE CAPTADA POR TMZ PASEANDO POR SÍDNEY, AUSTRALIA, CAMINANDO DE LA MANO Y VESTIDOS COMPLETAMENTE DE NEGRO. LAS CÁMARAS LOGRARON APRECIAR UNA ENORME ROCA CUADRADA EN EL DEDO DE CAMERON, RODEADA DE UN RESPLANDOR ROSA. LA PAREJA, ESTÁ CELEBRANDO DOS AÑOS JUNTOS Y HASTA EL MOMENTO NO HAN DADO DETALLES DEL SIGNIFICADO DEL ANILLO.
no te pierdas estas noticias
Celebra sus 41 años
El Universal
LA CANTANTE FESTEJÓ UN AÑO MAS DE VIDA EN MEDIO DE SU NUEVA ETAPA AMOROSA Y SU GIRA “LIFETIME TOUR”, PERO TAMBIÉN EN MEDIO DE UNA OLA DE CRÍTICAS POR DESTROZAR SU PASTEL