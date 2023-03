Megan Fox y Machine Gun Kelly le pondrían pausa a su compromiso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Megan Fox y Machine Gun Kelly se estarían tomando un descanso en su relación. Los exprometidos habrían puesto una pausa a su compromiso, pues recordemos que en enero de 2022, la famosa compartió el momento, en redes sociales, en el que el músico se arrodilla frente a ella para hacerle la pregunta.

De acuerdo con "Us weekly", las celebridades estaban teniendo problemas desde antes que llevara a cabo el Super Bowl 2023, sin embargo, aún siguen en contacto.

"Son muy calientes y fríos", dijo una fuente al medio.

Aparentemente decidieron posponer sus planes de boda para arreglar sus problemas, puesto que la relación se habría vuelto "volátil".

"Actualmente están desconectados, pero todavía se envían mensajes de texto", agregó el testigo.

Recordemos que no es la primera vez que Kelly y Fox enfrentan especulaciones de una separación, ya que la actriz de "Transformers" fue vista sin su anillo de compromiso en la fiesta de "Vanity Fair", previo a los Oscar, mientras que Colson Baker, nombre real de Machine, sugirió que se mudaría a Texas porque su vida "estaba en ruinas".

Asimismo, en meses pasados, Fox borró las fotos de Instagram que tenía junto a su "amado", lo que levantó aún más las sospechas.

A la par surgieron versiones respecto a que el rockero había engañado a la actriz con la guitarrista Sophie Lloyd, quien participa en la banda de Kelly, pero la propia famosa frenó las especulaciones al elogiar a la colega de su pareja en Instagram.

Más tarde, medios reportaron que en realidad fueron unos mensajes "sospechosos" lo que llevó al declive la relación, pero nuevamente Fox salió a defenderlo públicamente.

"No ha habido interferencia de terceros en esta relación de ningún tipo. Eso incluye, pero no se limita a... humanos reales, DM, bots de IA o demonios súcubos", dijo.

Incluso se mencionó que estaban tomando terapias de pareja.

Pero entre dimes y diretes, lo cierto es que ninguno de los dos ha abordado el tema ni ha dado detalles a sus seguidores.