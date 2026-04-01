Megan Thee Stallion hospitalizada tras sentirse mal en Broadway

NUEVA YORK (AP) — Megan Thee Stallion fue trasladada de urgencia al hospital después de "sentirse muy mal" mientras estaba en el escenario de Broadway en "Moulin Rouge! The Musical". Más tarde recurrió a las redes sociales para explicar que últimamente se había estado "exigiendo más allá de mis límites".

Detalles confirmados sobre la hospitalización

Una suplente reemplazó a la rapera el martes por la noche y el espectáculo continuó. Según su portavoz, los médicos identificaron como causa de sus síntomas un agotamiento extremo, deshidratación, vasoconstricción y niveles metabólicos bajos. Le dieron el alta y estaba descansando.

La rapera ganadora del Grammy escribió en Instagram que se ausentaría de las funciones de matiné y de la noche del miércoles para descansar y recuperarse. "Volveré a ese escenario el jueves, más fuerte, más despejada y lista para darles el 100% como se merecen", escribió.

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Impacto en la producción y declaraciones de Megan Thee Stallion

"Lo de anoche fue una verdadera llamada de atención para mí. Últimamente me he estado exigiendo más allá de mis límites, funcionando sin reservas, y mi cuerpo por fin dijo basta. La verdad es que me asustó. Pensé que me iba a desmayar en el escenario; de verdad intenté seguir adelante con mi actuación, pero simplemente no pude", escribió Megan Thee Stallion.

Megan Thee Stallion debutó en Broadway la semana pasada como la empresaria de club nocturno Harold Zidler en el espectáculo del Al Hirschfeld Theatre, y se esperaba que concluyera su participación el 17 de mayo. Entre otros que han interpretado el papel de Zidler figuran Boy George, Wayne Brady, Tituss Burgess y Bob the Drag Queen.

"Moulin Rouge! The Musical" tiene previsto cerrar el 26 de julio tras siete años en cartelera. El espectáculo trata sobre lo que ocurre en un club nocturno parisino de principios de siglo, actualizado con canciones como "Single Ladies" y "Firework", junto con el gran éxito "Lady Marmalade".