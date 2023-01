Merlina: la evolución de Jenna Ortega desde su niñez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- Jenna Ortega es la joven actriz del momento y es gracias a su interpretación en la serie "Merlina" de Netflix. La producción de la plataforma permanece en el ranking de lo más visto a nivel mundial, luego de su estreno el pasado noviembre.

Lo que no muchos saben es que Jenna tiene bastante experiencia en televisión a pesar de su corta edad. Los padres de la actriz tienen origen mexicano y puertorriqueño, pero es nacida en Coachella, California. La artista comenzó su carrera en 2012 y tenía solo 10 años de edad cuando interpretó a una niña en la serie "Rob".

En el año 2013, la vimos siendo parte de "Iron Man 3", del Universo Cinematográfico de Marvel, en el papel de la hija del vicepresidente. Y también formó parte del elenco de la película de terror "Insidious: Chapter 2" en el rol de Annie. Tres años después la volvimos a ver a sus 14 años en la serie "Stuck in the Middle" de Disney+.

Pero una de sus actuaciones más actuales, antes de "Merlina", fue en 2019 con la serie de Netflix, "You". Allí encarnó a Ellie Alves. Como proyecto a futuro, la veremos también en la película "Scream VI", cuyo rodaje continúa vigente. Y uno de sus personajes más exitosos ha sido la hija mayor de Homero y Morticia del clan Addams. La enigmática adolescente de la familia más rara se terminó ganando por completo el cariño del público.

Los cambios físicos son notables en la joven histriónica, pero no ha cambiado sus hermosos rasgos faciales desde la niñez. En "Rob", la comedia estadounidense protagonizada por Eugenio Derbez y Rob Schneider, Ortega hizo su aparición en el episodio "The Baby Bug". Pero también ha formado parte de los elencos de "Rake", "CSI: NY" y "Jane de Virgin".