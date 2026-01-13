MÉXICO COMPETIRÁ EN LA BERLINALE POR EL OSO DE ORO

El filme español "Stallion y la bola de cristal", de Christian Avilés; el argentino "La hora de irse", de Renzo Cozza; y el mexicano "Miriam", de Karla Condado, competirán en la sección de cortometrajes de la 76ª Berlinale, que este año contará con 21 títulos de veinte países, según anunció este lunes el festival.

La responsable de la sección de cortos Berlinale Shorts, Anna Henckel-Donnersmarck, subrayó de los títulos de la presente edición la frecuente "rebeldía silenciosa pero inquebrantable de los protagonistas".

El documental mexicano "Miriam" es una carta cinematográfica de la directora a su tía, asesinada por su propia pareja y narra las consecuencias del feminicidio, el duelo, la sensación permanente de miedo, y cómo logró romper el silencio para poder sanar.

Los estrenos mundiales compiten por el Oso de Oro al mejor cortometraje, el Oso de Plata del Jurado y el Premio Berlinale Shorts CUPRA al mejor cineasta, dotado con 20.000 euros, así como por la candidatura al Premio del Cine Europeo.

El Oso de Oro también se clasifica para participar en la competición por el Óscar al mejor cortometraje del próximo año.