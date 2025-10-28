Michael J. Fox celebra el aniversario de 'Back to the Future'

NUEVA YORK (AP) — Michael J. Fox ha vivido con "Back to the Future" ("Volver al Futuro") por mucho tiempo.

"Estoy en la calle y un niño dice: ´¡Ahí está Marty McFly!´", dice Fox. "No, este es un hombre viejo".

Han pasado 40 años desde que "Back to the Future" debutó en los cines, pero ni el tiempo ni la enfermedad de Parkinson han hecho mucho —independientemente de lo que él diga— para disminuir la buena naturaleza juvenil de Fox. Para el actor viajar en el tiempo con "Back to the Future" ha sido parte de la vida. Es la película que impulsó su carrera con un condensador de flujo y que, desde entonces, ha permanecido en su retrovisor.

"A veces la miro y pienso en mi familia", dijo Fox, de 64 años, en una entrevista reciente por Zoom desde su apartamento en Nueva York. "Pienso en cómo tengo un hijo de 37 años que aún no había nacido (cuando se estrenó). Fue hace mucho tiempo".

El viernes, "Back to the Future" regresa a los cines. La celebración del aniversario también incluye un nuevo set de regalo de la trilogía en 4K que viene completo con una placa de matrícula que dice OUTATIME. Fox, por su parte, acaba de lanzar "Future Boy: ´Back to the Future´ and My Journey Through the Space-Time Continuum" (Chico del futuro: ´Volver al futuro´ y mi viaje a través del continuo espacio-tiempo), un libro que escribió junto a Nelle Fortenberry.

Aunque los relanzamientos de aniversario son comunes para los clásicos queridos, la ocasión es un poco diferente para el hito de ciencia ficción de Robert Zemeckis. Por un lado, la nostalgia de retroceder en el tiempo de la película está indeleblemente ligada a su momento en los años 80. Después de su estreno el 3 de julio de 1985, "Back to the Future" fue la película número uno en los cines durante 11 de sus primeras 12 semanas. El entonces presidente Ronald Reagan fue uno de sus mayores fanáticos.

Pero lo que una vez estuvo tan firmemente anclado en el continuo espacio-tiempo, con los años, se ha vuelto curiosamente atemporal. Si ves "Back to the Future" ahora podrías sorprenderte de lo poco que depende de efectos especiales, a pesar de la predilección de su director por impulsar la tecnología cinematográfica. En cambio, evoca su magia con un DeLorean, unos calzoncillos Calvin Klein y su efecto más especial: las cejas de Christopher Lloyd.

"La distancia entre ahora y 1985 es mayor que la distancia entre 1985 y 1955", dijo Fox. "De alguna manera, eso lo hace más accesible. La gente no está atrapada en su período de tiempo. No están diciendo: Esto es real, esto no es real. Todo es fantasía".

Aún más inquietante que reflexionar sobre la distancia desde ahora hasta 1985 es recordar el futuro de autos voladores de la secuela de 1989. Esa película estaba ambientada en el entonces lejano 2015.

´Me metí en la máquina del tiempo´

Pero lo que definitivamente no ha envejecido es la actuación electrizante de Fox en la original. Su Marty McFly es como el texto original de cualquier adolescente: un joven que toca la guitarra tratando de mantener a su familia unida.

"Encontré que mi voz cambiaba. Salía esta especie de incredulidad chillona", dijo Fox. "Me meto en la máquina del tiempo, el DeLorean. Me sentí cómodo allí. Muy diferente a Alex (P. Keaton). Alex era más difícil porque lo sabe todo. Marty no sabe nada y sabe que no sabe nada. Todo es un nuevo día para él".

El actor tenía 24 años en el momento de la filmación. Fue elegido para el papel mientras interpretaba a Keaton en "Family Ties". "Back to the Future" comenzó famosamente con Eric Stoltz en el papel, pero Stoltz fue despedido después de varias semanas de rodaje. Fox, al entrar directamente al set, aportó una energía más alocada.

"No había tiempo para neurosis. No había tiempo para tonterías autocomplacientes", dijo Fox. "No tuve tiempo de investigar qué pasó con Eric. No tuve ensayo. No tuve charla motivacional. Simplemente aparecí y luego estaba en un estacionamiento en City of Industry. Todo está iluminado durante días, este estacionamiento. Está mojado, con bolsillos de luminiscencia rayada. Recuerdo mirarlo y pensar: Esto debe haber costado más que todo el presupuesto de ´Family Ties´".

Para Fox, la confusión de los viajes en el tiempo de Marty coincidía con el torbellino que estaba experimentando fuera del set. "Estar sentado con (el productor ejecutivo) Steven Spielberg no era donde pensaba que estaría", recuerda el nativo de Edmonton, Canadá.

Un reloj en marcha

Fox no tuvo más remedio que tomar la pelota y correr, incluso si a veces se encontraba buscando por error la videocámara de Marty en el set de "Family Ties". Lo más notable es que él y Lloyd encontraron su química sobre la marcha.

"Es como una figura paterna y un hermano menor para mí, de una manera extraña", dijo Fox riendo. "Lo quiero mucho. Pero en ese momento, no lo conocía muy bien. Llegué a conocerlo en la tercera parte. En broma llamamos a eso ´Brokeback to the Future´",

A medida que el tiempo ha pasado, "Back to the Future" ha significado diferentes cosas para Fox en diferentes momentos. Ahora mismo, en su lucha por una cura para el Parkinson, lo que resuena es "el sentido de este reloj que está en marcha", dice. En enero, Fox recibió la Medalla Presidencial de la Libertad del entonces presidente Joe Biden. La Fundación Michael J. Fox, creada en el 2000, es la mayor financiadora sin fines de lucro del mundo para la investigación del Parkinson.

"Mis hijos han crecido y les va bien y se están casando uno por uno", dijo Fox, quien tiene cuatro hijos con su esposa, Tracy Pollan. "El agotamiento es mi mayor problema. Pero me siento bien. Y me encanta volver a esta película porque sé cuánto significa para la gente".

A menudo, "Back to the Future" se desvanece en la ocupada vida de Fox. Después de cinco años de retiro de la actuación, hará una aparición especial en la próxima tercera temporada de la serie de Apple TV+ "Shrinking". Pero de vez en cuando, como Doc emergiendo de la nada en el DeLorean, "Back to the Future" reaparece de repente.

"Una Navidad cuando estábamos decorando el árbol, fui a buscar palomitas de maíz y escuché el inicio de la película en televisión. Me senté y la vi. Una hora después, mi esposa dijo: ´¿Dónde estás?´ Dije: ´Estoy viendo "Back to the Future". Y, ya sabes, es realmente buena. Soy bueno en ella´. Verla en Nochebuena, con un tazón de palomitas de maíz, realmente la amé", dijo Fox sonriendo.