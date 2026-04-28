"Michael": la historia real de "Beat it" y las pandillas en el video

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- La

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"Michael" es todo uny una de las historias que podemos ver en la pantalla es la grabación del video de la canción "", una historia sobre violencia, orgullo y supervivencia que, detrás de cámaras, implicó decisiones tan arriesgadas como inéditas.Además de lo que podemos ver en la cinta, aquí te contamos todos losde una de sus canciones más populares.A inicios de los, "el" buscaba llevar sus canciones más allá del formato musical. Para "", recurrió al, a quien pidió construir una historia sin mostrarle previamente la canción.La propuesta fue retratar un. Mientras la letra hablaba de evitar la violencia, la idea visual se centraba en un conflicto directo.La decisión que convirtió a "" en un caso único fue lareales de los Bloods y los Crips, dos de las agrupaciones más conocidas y enfrentadas endesde los años 70.Reunir a miembros de bandas rivales en un mismo espacio implicaba la posibilidad de un conflicto real. Aun así, el proyecto avanzó. De acuerdo con testimonios posteriores del equipo, se establecierone inclusoparadurante los días de grabación.Un roce entre los grupos obligó a acelerar el rodaje y tomar decisiones sobre la marcha. La escena final, hoy considerada icónica, se grabó en ese contexto.Lo que comenzó como una recreación de violencia callejera, terminó en una coreografía que cambió la historia del videoclip. Muchos de los participantes no eran bailarines profesionales, por lo que el proceso implicó observar, ensayar y adaptarse en tiempo real.La coreografía, liderada por Jackson y apoyada por el bailarín, transformó la narrativa, la pelea nunca ocurre. En su lugar, el conflicto se canaliza en movimiento, ritmo y sincronía.En pantalla, dos grupos históricamente enfrentados comparten espacio, energía y tiempo sin recurrir a la violencia. La imagen, más que simbólica, se volvió una declaración.El video, financiado en gran parte por el propio artista, tuvo un costo cercano a los, unapara la época.