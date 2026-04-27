logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Fotogalería

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

"Mickey", aborda la falta de escucha a las infancias trans

En el documental se destaca la importancia de la escucha y el acompañamiento en infancias trans.

Por El Universal

Abril 27, 2026 01:05 p.m.
A
Mickey, aborda la falta de escucha a las infancias trans

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- Antes de hablar de procesos de transición de género, para

Mickey Cundapí
hay un problema que sigue sin atenderse en las infancias trans

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


: no ser escuchadas.
Youtuber, influencer y performer trans, su experiencia es el eje de documental "Mickey", documental dirigido por Dano García y que fue presentado en la última edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).
"Creo que el error más grande es subestimar a las infancias y no escucharlas. A mí me hubiera encantado que me escucharan sin juicio", dijo Mickey, en conferencia de prensa.
Originaria de Sinaloa, Mickey creció en un entorno católico y conservador donde no encontraba lugar, mientras que en internet comenzó a identificar otras formas de verse y nombrarse.
"Había personas que conectaban conmigo, que incluso me decían ´me encanta´ mi estilo; me hacían sentir que alguien estaba viendo lo que yo veía de mí y así empecé a crear comunidad", recuerda.
Sin embargo, insistió la youtube, es importante que esa aceptación y acompañamiento se encuentre al interior de la familia.
"No por ser trans estamos informades. Muchas infancias no tienen la menor idea de por qué sienten lo que sienten", señala.
Para Dano García, el documental también funciona como una exploración de la autopercepción y de los contextos que atraviesan las personas de la comunidad.
"La industria pide que entregues un concepto único, pero nosotres no somos así; creamos desde otros lados", explicó.
Durante la conferencia, asistentes al FICG señalaron que la película les resultó cercana por las dudas, las confusiones y los silencios que atraviesan muchas personas en torno a su orientación sexual e identidad de género.
"Mickey" recolecta material de 10 años en la vida de su protagonista y compitió en las secciones Premio Maguey y Premio Mezcal del festival.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mickey, aborda la falta de escucha a las infancias trans
Mickey, aborda la falta de escucha a las infancias trans

"Mickey", aborda la falta de escucha a las infancias trans

SLP

El Universal

En el documental se destaca la importancia de la escucha y el acompañamiento en infancias trans.

Taylor Swift solicita registro de su voz e imagen como marca
Taylor Swift solicita registro de su voz e imagen como marca

Taylor Swift solicita registro de su voz e imagen como marca

SLP

El Universal

La acción legal busca ampliar la protección frente a imitaciones y manipulaciones digitales

Alana Flores cae y anuncia su retiro del boxeo
Alana Flores cae y anuncia su retiro del boxeo

Alana Flores cae y anuncia su retiro del boxeo

SLP

El Universal

Flor Vigna gana en la Arena CDMX ante más de 30 mil fans; la mexicana dice adiós tras la derrota

URIEL REYES EN TOP 10 GLOBAL DE SPOTIFY
URIEL REYES EN TOP 10 GLOBAL DE SPOTIFY

URIEL REYES EN TOP 10 GLOBAL DE SPOTIFY

SLP

EFE