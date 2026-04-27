"Mickey", aborda la falta de escucha a las infancias trans

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- Antes de hablar de procesos de transición de género, para

hay un problema que sigue sin atenderse en las

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: no ser escuchadas.y performer trans, su experiencia es el eje de, documental dirigido pory que fue presentado en la última edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG)."Creo que eles subestimar a las infancias y no escucharlas. A mí me hubiera encantado que me escucharan", dijo Mickey, en conferencia de prensa., Mickey creció en uny conservador donde no encontraba lugar, mientras que encomenzó a identificar otras formas de verse y nombrarse."Había personas que, que incluso me decían ´´ mi estilo; me hacían sentir que alguien estaba viendo lo que yo veía de mí y así empecé a", recuerda.Sin embargo, insistió la, es importante que esase encuentre al"No por ser trans estamos informades. Muchas infancias no tienen la menor idea de por qué", señala.Para, el documental también funciona como una exploración de la autopercepción y de los contextos que atraviesan las"Laque entregues un, pero nosotres no somos así;", explicó.Durante la conferencia,señalaron que la película les resultó cercana por las dudas, las confusiones y los silencios que atraviesan muchas personas en torno a sue identidad de género."Mickey" recolectaen la vida de suy compitió en las seccionesy Premio Mezcal del festival.