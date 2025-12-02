Miley Cyrus y Maxx Morando: Compromiso confirmado con anillo especial
Miley Cyrus y Maxx Morando podrían casarse pronto tras la aparición de un anillo especial
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Parece que ya no tendrá que comprarse "flores sola": Miley Cyrus y el productor Maxx Morando llegarán al altar.
El posible compromiso surge después de que la intérprete de "Flowers" acudiera este lunes, al estreno mundial de "Avatar: Fuego y Ceniza" en Los Ángeles, donde presumió un anillo en el dedo anular de la mano izquierda. La pareja incluso posó junta frente a las cámaras durante su paso por la alfombra roja.
No obstante, no era la primera vez que lucía la joya: ya había sido vista a mediados de noviembre, según Deux Moi.
Aunque ninguno de los dos ha confirmado la noticia, la diseñadora Francesca Consulting, de la firma de joyería Jacquie Aiche, declaró a "People" que realizaron un anillo "a medida", con una piedra de talla cojín engastada en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cyrus y Morando fueron vinculados sentimentalmente en diciembre de 2021, cuando se les captó con gestos cariñosos entre bastidores durante el especial navideño que ella realizó para NBC, "La fiesta de Nochevieja de Miley, en Miami". Un año después, la relación quedó prácticamente confirmada cuando fueron fotografiados besándose en West Hollywood.
no te pierdas estas noticias
Miley Cyrus y Maxx Morando: Compromiso confirmado con anillo especial
El Universal
Miley Cyrus y Maxx Morando podrían casarse pronto tras la aparición de un anillo especial
Ninel Conde sorprende al cambiar el color de sus ojos
El Universal
Críticas y opiniones en redes sociales sobre la decisión de Ninel Conde
Spotify Wrapped 2025: ¿Cuándo podrás disfrutar del Wrapped Day?
El Universal
Spotify anuncia la fecha de lanzamiento de su popular resumen anual, ¡no te lo pierdas!