logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Miley Cyrus y Maxx Morando: Compromiso confirmado con anillo especial

Miley Cyrus y Maxx Morando podrían casarse pronto tras la aparición de un anillo especial

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 01:52 p.m.
A
Miley Cyrus y Maxx Morando: Compromiso confirmado con anillo especial

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Parece que ya no tendrá que comprarse "flores sola": Miley Cyrus y el productor Maxx Morando llegarán al altar.

El posible compromiso surge después de que la intérprete de "Flowers" acudiera este lunes, al estreno mundial de "Avatar: Fuego y Ceniza" en Los Ángeles, donde presumió un anillo en el dedo anular de la mano izquierda. La pareja incluso posó junta frente a las cámaras durante su paso por la alfombra roja.

No obstante, no era la primera vez que lucía la joya: ya había sido vista a mediados de noviembre, según Deux Moi.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la noticia, la diseñadora Francesca Consulting, de la firma de joyería Jacquie Aiche, declaró a "People" que realizaron un anillo "a medida", con una piedra de talla cojín engastada en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cyrus y Morando fueron vinculados sentimentalmente en diciembre de 2021, cuando se les captó con gestos cariñosos entre bastidores durante el especial navideño que ella realizó para NBC, "La fiesta de Nochevieja de Miley, en Miami". Un año después, la relación quedó prácticamente confirmada cuando fueron fotografiados besándose en West Hollywood.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Miley Cyrus y Maxx Morando: Compromiso confirmado con anillo especial
Miley Cyrus y Maxx Morando: Compromiso confirmado con anillo especial

Miley Cyrus y Maxx Morando: Compromiso confirmado con anillo especial

SLP

El Universal

Miley Cyrus y Maxx Morando podrían casarse pronto tras la aparición de un anillo especial

Ninel Conde sorprende al cambiar el color de sus ojos
Ninel Conde sorprende al cambiar el color de sus ojos

Ninel Conde sorprende al cambiar el color de sus ojos

SLP

El Universal

Críticas y opiniones en redes sociales sobre la decisión de Ninel Conde

Spotify Wrapped 2025: ¿Cuándo podrás disfrutar del Wrapped Day?
Spotify Wrapped 2025: ¿Cuándo podrás disfrutar del Wrapped Day?

Spotify Wrapped 2025: ¿Cuándo podrás disfrutar del Wrapped Day?

SLP

El Universal

Spotify anuncia la fecha de lanzamiento de su popular resumen anual, ¡no te lo pierdas!

Eduardo Capetillo Jr. es captado con Ana de la Reguera
Eduardo Capetillo Jr. es captado con Ana de la Reguera

Eduardo Capetillo Jr. es captado con Ana de la Reguera

SLP

El Universal

La cita entre Capetillo Jr y De la Reguera generó nerviosismo en el cantante. ¿Qué revelaron en Ventaneando?