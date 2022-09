"Mis hijos no merecen sentirse observados cada minuto", lamenta Shakira

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Shakira se refirió por primera vez a su mediático divorcio con Gerard Piqué. La colombiana eligió la revista "Elle" para contar su versión de los hechos y tratar de ponerle un punto final a todo lo que se dice sobre ellos. Y si bien intentó no hablar de la relación del futbolista con Clara Chía Martí, lo cierto es que dejó en claro que puso "todo lo que tenía" en su relación.

Capítulo aparte merece todo lo que dijo Shakira sobre sus hijos Milan y Sasha. Por ellos puso en pausa su carrera y a ellos les ha dedicado los últimos años de su vida por completo. Todos saben cuánto es capaz de hacer una madre por sus retoños y en el caso de ella no ha sido la excepción.

La ex de Gerard Piqué manifestó lo doloroso que puede llegar a ser tener un reportero frente a su casa 24/7 esperando encontrar una foto sensacionalista por algunos click en los digitales. "No hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa", sostuvo.

Shakira agregó que ni siquiera pueden "dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos".

---Cómo viven los hijos de Shakira su separación de Gerard Piqué

"Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida", aseguró Shakira. Pero pese a sus intentos Milan y Sasha siempre terminan siendo lastimados en el proceso. Es que, si bien hace todos sus esfuerzos por mantenerlos al margen "en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?".

La ex de Gerard Piqué también detalló que intenta "ocultarles la situación tanto como puedo". Sin embargo, dejó en claro que "es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real".

Shakira confesó que tanto para Milan y Sasha todo es complejo al detallar que "honestamente, el trato de la prensa ha sido muy difícil y muy invasiva para mis hijos. Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal".