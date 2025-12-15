logo pulso
MISS UNIVERSO REGRESA SU SEDE A EE.UU

Por EFE

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
MISS UNIVERSO REGRESA SU SEDE A EE.UU

La Organización Miss Universo (MUO, en inglés) anunció este domingo que moverá su sede de México a Nueva York, donde estuvo fijada durante décadas, en medio de los procesos legales que enfrentan los propietarios de la organización, el mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

En un comunicado, la empresa propietaria del popular certamen de belleza anunció que esta decisión se hará efectiva "de inmediato" y busca "retirar sus operaciones administrativas" de la Ciudad de México y reubicarlas en la sede de la organización en Nueva York, "donde históricamente han estado establecidas".

"Esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, las cuales no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura", dice el escrito, firmado por Rocha, presidente y propietario del 50 % de la marca.

El empresario está siendo investigado por la Fiscalía mexicana debido a presuntos lazos con el crimen organizado, particularmente por narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas, un caso por el que las autoridades de Hacienda -según fuentes oficiales citadas en medios de ese país- bloquearon este mes cuentas bancarias a su nombre. 

