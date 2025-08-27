Misterio en redes: ¿Dónde está Jezzini?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El influencer Jezzini preocupó a todos sus seguidores luego de desaparecer por completo de sus redes sociales.

Algunos de sus seguidores comenzaron a especular que muy probablemente el influencer podría haber sido víctima de un hackeo de sus cuentas.

¿Qué pasó con Jezzini?

El creador de contenido comenzó a realizar algunas publicaciones extrañas a través de Instagram lo que les pareció muy extraño a sus seguidores. Posteriormente, la cuenta desapareció sin dejar rastro. Aunque muchos aseguran que esto podría ser una estrategia de marketing.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, aún permanece su cuenta de TikTok con un fondo negro como foto de perfil y sin ninguno de sus videos.

Esto ha causado especulación y preocupación entre los internautas ya que el influencer se caracteriza por ser una persona a la que constantemente le suceden cosas muy cómicas, razón por la cual compartía sus anécdotas cotidianas a través de la red social.

Hermano de Jezzini habla al respecto

En redes sociales comenzó a circular un video del hermano de Jezzini, quien salió a hablar de la situación. Mencionó que es un asunto que él y su familia quieren mantener lo más hermético posible y que pronto se sabrá qué está pasando realmente con el influencer.