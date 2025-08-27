Cambian de ubicación dos recaudadoras de Interapas

A partir de esa miércoles 27 de agosto, dos cajas recaudadoras de INTERAPAS cambiarán de ubicación, esto con la intención de mejorar la cercanía con los usuarios y mantener la practicidad para realizar pagos de manera presencial.

Se informó que las nuevas direcciones están ubicadas en:

· Avenida Ferrocarril No. 563, Fraccionamiento Los Reyes.

· Avenida Ricardo B. Anaya No. 3000, en las instalaciones del antiguo rastro.

Estos puntos de atención sustituyen a las oficinas que anteriormente operaban en Plaza Francia, sobre Avenida Ferrocarril, al norte de la ciudad y en Calle 71 de la colonia Prados San Vicente, respectivamente.

Los horarios de atención se mantendrán sin cambios, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. En estas oficinas las y los usuarios podrán realizar trámites como pagos, así como inscribirse al programa "Acaba tu deuda de una vez".

Para mayor información, se encuentra disponible la línea de Acuatel 444 123 64 00 para atender cualquier duda, así como las redes sociales oficiales de INTERAPAS.