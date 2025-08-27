logo pulso
Investiga FGR a hermano de Santiago Taboada por sustracción de droga

García Harfuch confirmó que siete personas están bajo indagatoria

Por El Universal

Agosto 27, 2025 01:31 p.m.
A
Santiago Taboada / Foto: Archivo

Santiago Taboada / Foto: Archivo

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando la presunta sustracción de un decomiso de cocaína que está vinculado a Sergio Taboada Cortina, quien fue su director de la Unidad de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control (OIC).
Durante la conferencia matutina, y a pregunta expresa, Harfuch confirmó que siete personas están bajo indagatoria, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el caso será investigado.
"Sabemos que la Fiscalía General de la República ya tiene investigaciones al respecto de siete personas. No podría confirmarle yo exactamente qué personas son. Como dijo la señora Presidenta, el Fiscal lo va a informar puntualmente", dijo.
Sobre la separación de Sergio Taboada Cortina de su cargo en la FGR, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el Fiscal Alejandro Gertz Manero acude cada mes a presentar resultados y que le han solicitado que informe este tipo de casos.
La titular del Poder Ejecutivo indicó que será dentro de 15 días, aunque la Fiscalía podría informar antes si fuera posible.
Añadió la Presidenta Sheinbaum que "vale la pena que se investigue, por supuesto".

