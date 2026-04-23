Modelo del video de Nodal cuenta su verdad: su pago, condicionado

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).-

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, "Un vals", volvió a levantar la voz para exponer cuál es si situación actual sobre el pago por su trabajo en dicho material, reveló, entre otras cuestiones, que parte de su pago fue condicionado a que firmara unMata, quien se abre camino en el mundo del, aceptó participar en elsin contemplar la polémica que se generaría por su, la expareja del cantante, quien asegura que él no decidió que ella protagonizara suDagna, de origen mexicano, afirma que a Nodal ella nunca lo vio presente en lasdel material; subraya que jamás le especificaron que ella sería la protagonista, sino que sólo formaría parte del material comoExpone que cuando laella les advirtió que varias personas le habían dicho que se parecía a Cazzu, por lo que no deseaba que hubiera algún problema con ello, y quien la contrató le aseguró que no ocurriría nada porque en España "no los conocen", sin embargo, actualmente no le han pagado completo el pago pactado por su participación en el material.Incluso, contó en un, le condicionaron ese, pidiéndole que firmara uncon, la modelo de "Un vals" y que se parece a su expareja Cazzu.quiere dar por, por lo que compartió su verdad en un, relató que ella estaba seleccionada sin casting y el contacto se dio vía Instagram; fueron cuatro días deen las que más de 10 personas estaban involucradas porque también se estaba grabando eldel tema "Incompatibles"."Me di cuenta que la historia que querían contar con miera muy equivocada, porque no me pareció justo ni lo que hicieron con mini el daño que querían hacer a otros artistas", expresó.Tras explotar el, ella compartió en sus redes unos mensajes en los que explicaba suy su desconcierto al verse como protagonista dely no como, pero la volvieron a contactar para pedirle que bajara dichos mensajes.Le ofrecieronpara formar uny para no salir a dar ninguna declaración, simplemente aceptar que ella había aceptado ese trabajo."Hasta el día de hoy solo me ha llegado una parte de todo elde mi trabajo que ya está hecho, cuando supuestamente este pago iba a llegar en".Dagna dijo que no formará ese, y lamenta que seguramente por ellolo que aún le deben."Ellos han condicionado mia costa de firmar un; solo quiero que sepan que hay algo más grande que el dinero no puede comprar, y es la".Afirmó que no va a regalar su trabajo ni tampoco el espacio de susque es su única herramienta para siempre