Montserrat Oliver quiere envejecer con dignidad

A-AA+

"Todos vamos hacia la vejez, si no morimos antes, entonces qué mejor que hacerlo dignamente, con ciertas ayudaditas que se pueda dar uno, pero no tan drásticas", señaló Montserrat Oliver.

En entrevista, afirmó estar consciente que envejecer es un proceso inevitable para todas las personas, así que prefiere hacerlo de la mejor manera posible, cuidando su belleza interna y externa, incluida su salud emocional, siendo un mejor ser humano para ser feliz y cumplir sus metas.

"No nada más es envejecer de guamazo horrible y dejarte hasta las canas, todo, hay que dignificar el proceso cubriéndote las canitas, poniéndote cremitas, recurriendo a recursos que no son invasivos, envejecer con dignidad es algo que estoy haciendo en este momento.

"Trato de verme lo mejor posible físicamente porque es el único cuerpo que tenemos, nuestra carta de presentación y sí, me pongo algunas toxinas en la frente para disminuir las líneas de expresión, dos veces al año".

Hace tres semanas la actriz y conductora terminó de grabar en Colombia el reality deportivo Reto 4 elementos, de Televisa, en donde dijo que le fue muy bien, aunque estuvo muy soleado.

"Me puse dos bloqueadores todos los días y traía un paraguas que me protegía de los rayos solares", indicó, quien es vocera de una empresa dedicada a la medicina estética.

Parte de sus secretos para verse bien es tener una vida balanceada en la que hace ejercicio, pero también come saludablemente.

"Échense sus vinos y sus chupes el fin de semana, coman, me causa enojo cuando veo amigas que comen brócoli todo el día o comen pepino, mejor bájale a la porción, come todo lo que te gusta o compénsalo haciendo un poco de ejercicio. A veces da miedo cambiar las rutinas porque nos ha funcionado, pero a veces se vuelve plano".

Recordó que una vez tuvo una mala experiencia en el tema de la belleza por querer ahorrar y las consecuencias fueron peores.

Una amiga le recomendó a alguien que fue a su casa para colocarle un producto en la cara, pero no era dermatólogo, ni tenía buenos productos.

"Me salieron algunas ampollas, a una amiga mía le pusieron un relleno en los labios que le crecen y le crecen y se tiene que estar quitando el relleno todo el tiempo y nada más no acaba, parece de los Gremlins (risas)".