La historia de Moo Deng y su canción multilingüe

La euforia por Moo Deng, el hipopótamo viral, continúa en ascenso y ahora busca revolucionar las plataformas digitales con una canción inspirada en ella y que además es cantada en cuatro idiomas.

Fue apenas hace cuatro meses cuando el zoológico de Khao Kheow en Tailandia, celebró con gran emoción el pasado 10 de julio, la llegada de un nuevo integrante; se trataba de un hipopótamo pigmeo, especie originaria de África Occidental, a quien decidieron nombrar Moo Deng, cuyo significado se traduce como "cerdo saltarín".

Su fama mundial comenzó por medio de TikTok, donde su cuidador compartía clips de las gracias que hacía la tierna bebé que tenía en su cara un tono rosado muy peculiar; los usuarios aseguraron que parecía sacada de una serie animada y comenzaron a seguir todos los videos del hipopótamo y rápidamente se convirtió en un personaje viral.

Por este motivo, a través de las redes sociales del zoológico donde habita Moo Deng, dio a conocer sobre el próximo lanzamiento del tema y una vez que se encontró disponible en plataformas digitales, comenzaron a compartir los virales clips de la pequeña con su propia canción de fondo.

La mente maestra detrás de la canción que posee versiones diferentes en cuatro idiomas como tailandés, inglés, chino y japonés, es el músico originario de Tailandia, Mueanphet Ammara.

La canción además de ser muy pegajosa, está compuesta por frases cortas fáciles de replicar como: "Moo Deng Moo Deng, boing boing boing / Mommy mommy play whit me, please mommy come play whit me".