MrBeast cumple su promesa de hace 10 años: "Decidí ser youtuber o moriría"

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, sorprendió a sus seguidores al publicar uno de los videos más personales de su carrera. El material, grabado hace diez años, tenía un objetivo concreto: convertirse en youtuber profesional antes de que pasara una década.

En el video titulado "Hola a mí en 10 años", el entonces adolescente de 17 años afirmaba con convicción:

"Si no tengo un millón de suscriptores para cuando vean este video, toda mi vida habrá sido un fracaso".

El clip rápidamente se volvió viral, generando miles de comentarios que destacaron la determinación y perseveranciadel creador, quien hoy es el youtuber más popular del mundo.

Horas después, MrBeast reaccionó al video desde uno de sus canales secundarios, reflexionando sobre el camino recorrido. Contó que en ese entonces su familia vivía dificultades económicas, tras perderlo todo durante la bancarrota de 2008.

"Quiero que entiendan qué pasaba por la mente de ese chico de 17 años. No teníamos mucho dinero, éramos una familia normal, pero lo perdimos todo", explicó.

También recordó los momentos de duda y desconfianza que enfrentó cuando nadie creía en su sueño:

"La gente me decía que nunca sería youtuber, que no era realista. Eso me afectaba; pensaba que estaba desperdiciando mi vida".

Con una sonrisa, Donaldson aseguró que su pasión por entretener fue lo que lo mantuvo firme.

"Amo crear contenido, contar historias y alegrar el día de las personas. Es lo que más disfruto".

Hoy, con más de 300 millones de suscriptores, MrBeast asegura estar viviendo el sueño que imaginó aquel adolescente:

"Estoy viviendo la vida con la que siempre soñé. Si ese chico de 17 años pudiera hablarles, lloraría y les daría las gracias por todo".

MrBeast y su lucha contra la enfermedad de Crohn

Antes de concluir su mensaje, el creador compartió que desde los 15 años padece enfermedad de Crohn, un trastorno intestinal crónico que le ha hecho perder peso y afecta su energía.

Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), la enfermedad de Crohn es una condición en la que el sistema inmunitario causa inflamación en el tracto digestivo, afectando principalmente el intestino delgado y el comienzo del intestino grueso.

En casos graves, puede provocar anemia, desnutrición, obstrucción intestinal, fístulas, abscesos o úlceras. A pesar de ello, MrBeast ha continuado su carrera sin detenerse, convirtiéndose en un referente global de superación y constancia.