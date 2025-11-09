MrBeast lanza Beast Land, su parque temático en Arabia Saudí

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- MrBeast, el creador de contenido más seguido del planeta continúa expandiendo su marca más allá de YouTube. Ahora incursiona en el mundo del entretenimiento físico con Beast Land, un parque temático que promete trasladar al mundo real los desafiantes juegos y competiciones que lo hicieron famoso.

Con una inauguración prevista para el 13 de noviembre, el anuncio ha provocado tanto entusiasmo como controversia por el país elegido para su instalación.

¿Qué es Beast Land y cómo será el parque de MrBeast?

Beast Land será un parque de atracciones inspirado en los desafíos que MrBeast ha presentado en sus videos virales. Según el propio creador, contará con más de 15 juegos y atracciones diseñadas desde cero para ofrecer experiencias únicas, extremas y con grandes recompensas.

Entre las actividades más destacadas se encuentra Tower Siege, donde los visitantes deberán lanzar pelotas con catapultas hacia tubos de gran altura, y Drop Zone, un reto en el que seis personas compiten por no ser las primeras en caer a través de trampillas.

Además, el parque contará con montañas rusas, zonas de juegos interactivos y la llamada "pared de premios más grande del mundo", una instalación donde los ganadores podrán obtener recompensas exclusivas de alto valor.

¿Dónde estará ubicado y por qué eligió Arabia Saudí?

El parque abrirá sus puertas en Arabia Saudí, específicamente durante la Riyadh Season, un evento anual de entretenimiento y deporte. MrBeast explicó que la elección del país responde a su ubicación estratégica y a su enorme comunidad de seguidores en Medio Oriente. "Arabia Saudí está en el centro del mundo, y quería que mis fans fuera de Estados Unidos pudieran disfrutar esta experiencia", afirmó.

El anuncio, sin embargo, ha generado debate entre sus seguidores. Algunos consideran que la elección tiene fines comerciales y forma parte de la estrategia del gobierno saudí para posicionarse como un nuevo centro de entretenimiento global.

¿Cuándo abrirá Beast Land y cuánto costarán las entradas?

La inauguración oficial de Beast Land será el 13 de noviembre, con tres tipos de boletos disponibles. La entrada general, con un costo aproximado de 7 euros, permitirá el acceso básico; el pase Beast Mode, de unos 23 euros, incluirá acceso a varios juegos y tres atracciones; mientras que el Beast Mode+, valorado en 60 euros, brindará acceso completo a todas las experiencias del parque.

Con este proyecto, MrBeast da un paso más hacia la consolidación de su marca como símbolo de entretenimiento extremo. Beast Land promete ser un espacio donde los fans podrán vivir en carne propia los retos, premios y emociones que convirtieron al youtuber en una de las figuras más influyentes del mundo digital.