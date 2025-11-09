Dr. Miguel Padilla besa a Karina Torres de Las Perdidas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- El beso entre el Dr. Miguel Padilla y Karina Torres, integrante de "Las Perdidas", se convirtió en uno de los momentos más virales de la semana.

Captado en video y difundido por el propio médico, el gesto provocó una ola de comentarios, memes y especulaciones sobre una posible relación sentimental.

A partir de este episodio, miles de usuarios comenzaron a preguntarse quién es realmente este influencer que combina su faceta profesional en la medicina con una fuerte presencia digital.

¿Qué ocurrió entre Miguel Padilla y Karina Torres?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante un evento donde Karina Torres compartía escenario con su compañera Paola Suárez, el Dr. Miguel Padilla se acercó a la influencer y le dio un beso frente al público. El momento fue grabado y publicado en las historias de Instagram del propio Padilla con la frase: "Conocí a mi crush".

El gesto generó una avalancha de reacciones. Mientras el público aplaudía y celebraba la escena, Karina Torres bromeó con la posibilidad de un segundo beso. Su compañera Paola Suárez reaccionó con sorpresa, haciendo aún más viral el momento. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado si existe algo más allá de una interacción amistosa.

¿Quién es el Dr. Miguel Padilla?

Miguel Padilla es un médico e influencer mexicano que ha logrado gran popularidad en plataformas como TikTok e Instagram. Se graduó de la carrera de Medicina y, durante la pandemia, comenzó a crear videos educativos combinando temas de salud con humor, lo que le permitió conectar con millones de usuarios.

Actualmente cuenta con más de 8 millones de seguidores en TikTok y 2 millones en Instagram. Además, lidera proyectos digitales como "Soy Miguel Idiomas", un canal de YouTube en el que enseña inglés, francés e italiano con métodos prácticos y divertidos. También ha incursionado en el contenido de meditación y reflexión personal, ampliando su alcance a distintos públicos.

En varias entrevistas, el médico ha contado que su camino no fue sencillo: trabajó vendiendo tacos de canasta para financiar sus estudios de medicina, lo que le ha dado un perfil de superación y autenticidad que lo distingue de otros creadores de contenido.

¿Qué dicen los seguidores sobre el supuesto romance?

La mayoría de los seguidores de ambos han mostrado entusiasmo ante la posibilidad de una relación. El beso fue interpretado como una muestra de interés mutuo, aunque ni Padilla ni Torres han confirmado nada oficialmente. Ella ha preferido guardar silencio, mientras él mantiene su tono humorístico y relajado en redes.