Muere actor de "Rebelde", Alfonso Iturralde

El actor mexicano Alfonso Iturralde, conocido por su amplia trayectoria dentro de las telenovelas, falleció a los 73 años, según lo informó este martes la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de la que él era miembro.

"A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", expresó esta asociación en un comunicado, sin dar el motivo de su muerte.

El primer actor nació el 10 de octubre de 1949 en Mérida, Yucatán y se desempeñó no sólo en la televisión, sino también en el teatro y cine; en total hizo 45 telenovelas entre las que destacan "Rebelde" (2005), "Marimar" (1994) y "La fuerza del destino" (2011), entre muchas más.

Su último melodrama en donde actuó fue en "La desalmada" en el año 2021 en donde dio vida a Alberto Isubaki, en donde compartió crédito junto a Livia Brito y José Ron.

"El abuelo y yo"(1992), "Siempre te amaré" (2000), "Carita de ángel" (2000-2001), "Amor sin maquillaje" (1997), "Al diablo con los guapos" (2007), "En nombre del amor" (2008-2009), "Dos hogares" (2011-2012), "La tempestad" (2013), "Tres veces Ana" (2016), fueron otras de las telenovelas que hizo.

En la pantalla grande hizo películas como "Carita de primavera" (1977), "Burlesque" (1980), "El gato con gatas" (1992), "La revancha" (1995), entre otras, mientras que en programas unitarios estuvo en "Como dice el dicho", "La rosa de Guadalupe", "Mujer, casos de la vida real", por mencionar algunos.

Aunque todavía no se da a conocer las causas de su deceso, en el 2019 explicó el actor que entró en cirugía para quitarle el cáncer de próstata, aunque aclaró que no tuvo necesidad de someterse a radiaciones ni quimioterapia.

"Tuve un tratamiento, no sirvió, tuvieron que operarme, quitar la próstata, quitar el cáncer y soy un sobreviviente de esto, que lo puedo contar", señaló a las cámaras de "Ventaneando".