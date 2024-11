Muere actriz Mayka Montalvo, portada del CD de Molotov

Mayka Montalvo, actriz y vedette de la época de los sesenta y setenta, falleció el pasado lunes, de acuerdo con la información que dio a conocer su familia, los Becerra Hernández, el funeral se llevó a cabo el mismo día de su partida.

La familia de la actriz, cuyo nombre real es María Isabel Becerra Hernández, dio a conocer que Mayka perdió la vida este lunes; las honras se llevaron a cabo el mismo día 11, en la casa funeraria J. García López, donde su familia recibió a amistades y personas cercanas a la vedette.

Luego de que la noticia se hiciera pública, la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a la que la actriz formó parte por 56 años, lamentó el deceso de Montalvo, a través de sus redes sociales con este mensaje:

"La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta el fallecimiento de nuestra compañera María Isabel Becerra Hernández 'Mayka Montalvo', miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros/as. Descanse en paz".

A lo largo del mes de octubre, Mayka reportó una mala atención de parte de la asociación, a través de sus redes sociales.

Montalvo alegaba que había recibido una atención insatisfactoria en su visita, a mediados de octubre, a las instalaciones de la ANDA.

La actriz asistió para que le fuera entregada una credencial alusiva al 90 aniversario de la ANDA; aprovechó para preguntar acerca de cómo iba el proceso de una medalla que le sería entrega por sus 56 años dentro de la asociación.

Sin embargo, obtuvo una respuesta negativa, debido a que la secretaria con la que conversó le indicó que tenía que haber asistido a solicitar el trámite de la medalla desde tiempo atrás, por lo que el proceso ya estaba traspapelado.

Ella argumentó que contaba con un certificado de discapacidad que demostraba las dificultades que le impedían presentarse en sus instalaciones con tante frecuencia, pero eso no cambió las cosas.

Esta no fue la última ni primera publicación que Montalvo demostró inconformidad por las condiciones o tratos que recibió por parte de la asociación y las personas que trabajaban en ella.

"Qué pena que luches por un mundo mejor un sindicato incluyente, combativo, con ideales, conciencia de clase y, al final, te das cuenta que tus sueños no son los de tus compañeros, que solo eran marionetas", escribió el pasado 27 de octubre.

El último post público en su cuenta de Facebook parece haber sido escrito por uno de sus hijos, a través del que aclara que no crean las palabras de su madre, mediante las que afirmaba que estaba secuestra, por lo que compartió un video donde se le ve siento atendida por una mujer, quien la ayuda a llevar a cabo algunos ejercicios.

En esa publicación, fechada un día antes de su deceso, su hijo revelaba que su estado de salud era muy delicado.

Mayka apareció en cintas del cine de ficheras como "Esos viejos rabos verdes", "Casa de señoritas 2" y "Chile piquín"; también se destacó por su desempeño como vedette en teatros de renombre como lo es el "Fru-Fru".

Además, Montalvo autorizó en 1997 que una de sus fotografías, de la época en que fue vedette, fuera utilizada como portada alternativa del primer álbum de la Molotov, "¿Dónde jugarán las niñas?".