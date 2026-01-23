Muere Francis Buchholz, bajista original de Scorpions

El bajista histórico de Scorpions, Francis Buchholz , quien también tocó en la banda Temple of Rock de Michael Schenker , murió a los 71 años tras una batalla privada contra el cáncer, según anunció su familia el viernes en redes sociales.

La estrella de rock alemana falleció el jueves: "partió de este mundo en paz, rodeado de amor", se lee en el comunicado de la familia del artista, quienes agradecieron las muestras de cariño de sus fans, así como su apoyo incondicional a lo largo de los años.

La agrupación también compartió su pesar por la noticia y despidió al músico con un emotivo mensaje y una fotografía:

"Queridos fans: Acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz. Su legado con la banda perdurará por siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que compartimos juntos. Nuestro más sentido pésame a Hella, su familia y amigos. Descanse en paz, Francis. Klaus, Rudolf, Matthias".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Francis Buchholz fue el bajista histórico de la banda desde 1973 hasta 1992, dejó el grupo hace décadas.

¿Quién fue Francis Buchholz?

Francis Buchholz nació en Hannover en 1954, fue un bajista alemán que dedicó su vida al rock, comenzó en bandas locales y estudiando ingeniería antes de elegir la música por completo.

En los años 70 formó Dawn Road con Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal y Achim Kirschning, grupo que se fusionó con Scorpions en 1973 junto a Klaus Meine y Rudolf Schenker. Su debut fue en "Fly to the Rainbow" (1974), donde contribuyó con su sonido melódico y sólido durante casi dos décadas, una etapa dorada de la banda.

Buchholz participó en álbumes icónicos como Lovedrive (1979), Love at First Sting (1984) y Crazy World (1990), destacan himnos como "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You" y "Wind of Change".

Salió de Scorpions en 1992 por motivos familiares y desacuerdos gerenciales; se unió a Temple of Rock de Michael Schenker para tocar el bajo en su gira de 2012.

Francis Buchholz deja un legado imborrable en el hard rock.