logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Imelda Aguirre, nueva directora del INAH-SLP

Por Estrella Govea

Enero 23, 2026 12:20 p.m.
A
Imelda Aguirre Mendoza / Foto: INAH

Imelda Aguirre Mendoza / Foto: INAH

La antropóloga Imelda Aguirre Mendoza fue designada como nueva directora del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en San Luis Potosí.

Aguirre llega al cargo tras haber encabezado el Museo Regional Potosino durante los últimos tres años y luego de una trayectoria ligada a la investigación etnográfica, particularmente en comunidades Teenek.

Su perfil se ha construido más desde la investigación antropológica y la documentación cultural con énfasis en patrimonio inmaterial, ritualidad y organización social.

El nombramiento coloca al frente de la instancia responsable de la investigación, conservación y resguardo del patrimonio arqueológico, histórico y antropológico del estado a una especialista con trabajo de campo y estudios centrados en la Huasteca potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Su trabajo forma parte de proyectos nacionales de etnografía y de investigaciones vinculadas al registro y reconocimiento de tradiciones vivas. Además de la investigación, ha participado en procesos de documentación museográfica y formación académica.

LEA TAMBIÉN

Director del INAH reacciona al recorte de presupuesto propuesto para 2026

Joel Vázquez Herrera, director del INAH, expresa su postura ante el recorte de 1,288 millones de pesos en el presupuesto del Instituto para 2026.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Imelda Aguirre, nueva directora del INAH-SLP
Imelda Aguirre, nueva directora del INAH-SLP

Imelda Aguirre, nueva directora del INAH-SLP

SLP

Estrella Govea

Jeanne Karen presenta su libro El gato de Schrödinger
Jeanne Karen presenta su libro El gato de Schrödinger

Jeanne Karen presenta su libro El gato de Schrödinger

SLP

Estrella Govea

Lectura en recuerdo de Idalia Hernández
Lectura en recuerdo de Idalia Hernández

Lectura en recuerdo de Idalia Hernández

SLP

Estrella Govea

OSSLP INICIA HOY TEMPORADA 2026
OSSLP INICIA HOY TEMPORADA 2026

OSSLP INICIA HOY TEMPORADA 2026

SLP

Estrella Govea

Los conciertos arrancan en el Teatro de la Paz con fragmentos de Carmina Burana de Carl Orff, música sinfónica y operística