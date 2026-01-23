Imelda Aguirre, nueva directora del INAH-SLP
La antropóloga Imelda Aguirre Mendoza fue designada como nueva directora del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en San Luis Potosí.
Aguirre llega al cargo tras haber encabezado el Museo Regional Potosino durante los últimos tres años y luego de una trayectoria ligada a la investigación etnográfica, particularmente en comunidades Teenek.
Su perfil se ha construido más desde la investigación antropológica y la documentación cultural con énfasis en patrimonio inmaterial, ritualidad y organización social.
El nombramiento coloca al frente de la instancia responsable de la investigación, conservación y resguardo del patrimonio arqueológico, histórico y antropológico del estado a una especialista con trabajo de campo y estudios centrados en la Huasteca potosina.
Su trabajo forma parte de proyectos nacionales de etnografía y de investigaciones vinculadas al registro y reconocimiento de tradiciones vivas. Además de la investigación, ha participado en procesos de documentación museográfica y formación académica.
