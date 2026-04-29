Muere Luis Alberto Riolobos, actor de "La rosa de Guadalupe"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- El actor

a los 64 años, tras un progresivo deterioro en su estado de salud. Reconocido por sus participaciones en producciones como "La rosa de Guadalupe" y "El Señor de los cielos", el intérprete padeció durante años una

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que con el tiempo se complicó.En la etapa final de su vida presentó, entre ellos unay una recaída que obligó a su. Incluso llegó a solicitar ayuda económica para solventar sus gastos médicos.lo despidieron con mensajes emotivos paraa su trayectoria y memoria.Laeldel actor de "El maleficio" y "Como dice el dicho"."Ely el Comité de Vigilancia de lacomunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete. Actor mexicano recodado por su participación en las exitosas producciones 'La rosa de Guadalupe', 'El maleficio', 'Como dice el dicho' y 'El señor de los cielos'. A susmandamos nuestras más sentidasde parte dely Comité de Vigilancia de la".del actorSobisch se reunieron para darle ela través de unen su honor, tras su reciente fallecimiento.Con un mensaje lleno de afecto, invitaron a acompañarlos paraa quien cariñosamente llamaban "", destacando que su amor y su luz permanecerán en los corazones de quienes lo conocieron.El velorio se llevó a cabo en la, ubicada en Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho 1869, en, el lunes anterior.Como parte de su voluntad, se pidió a los asistentes acudir, mientras lael acompañamiento en este