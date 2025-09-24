Muere Roberto "Oso" Michorena, músico de Three souls in my mind

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Roberto "Oso" Michorena, primer bajista del Tri, de la época Three souls in my mind, murió, como confirmó a EL UNIVERSAL otro de los integrantes originales de la agrupación, el baterista Charlie Hauptvogel.

Hauptvogel fue compañero de mil batallas de "El Oso", quien dejó el país para probar suerte al crear su propio sello discográfico en El Salvador.

Pronto, volvió a México para sumarse a Three soulds in my mind durante cinco discos.

El fallecimiento de José Roberto Milchorena se dio este miércoles, 24 de septiembre, en punto de las 6:00 de la mañana, momento en que sus amigos cercanos fueron informados de su partida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Un amigo mío entrañable, mi hermano del alma, nos conocimos casi 60 años, estuvo en la formación del grupo cuando fuimos a a tocar Avándaro, estuvo conmigo hasta hace unos años, él ya estaba enfermo, después recayó, lo pararon y pues nunca se restableció totalmente", señala Hauptvogel.

Charlie considera que esta es una de las muerte más sensibles que habrá en el rock nacional, ya que su gran amigo, "El Oso" era de esos músicos diferentes que dan un valor agregado a todo lo que tocan y que, con su música, dejó una gran escuela para sus sucesores.

"Era una persona llena de mucha educación y de los rocanroleros que hacen falta, que no son improvisados, que son gente con mucho conocimiento, con muchos estudios musicales y con mucha cultura, todo un caballero, una persona muy fina de los que nos hacen falta en el rock, que me sobran dedos para comprarlos", menciona.

¿De qué murió "El Oso"?

El que fuera bajista de Three souls in my mind murió este 24 de septiembre a causa de un cúmulo de varios factores, siendo el primero su avanzada edad, pues, tenía 83 años, además de problemas intestinales que arrastraba de hace tiempo.

"La edad y la acumulación de los problemas que tuvo de sus operaciones que fueron problemas intestinales", explicó

Aunque esta noticia no tomó por sorpresa a sus conocidos, ya que al menos Charlie sabía desde hacía un par de meses que la salud de su compañero estaba muy deteriorada, el impactó que generó en su amigo no fue menor.

"Lo último que supe yo de un amigo en común, que lo vi en el Foro Alicia, hace dos semanas, fue que me dijo ´hace como dos meses que no lo voy a ver porque la última vez que estuve, pues lo vi ya muy cansado, no tenía ya ganas de platicar, me dijo que ya no quería seguir tocando, que ya le costaba trabajo colgarse el bajo, desplazarse a los lugares y este ya lo vi muy decaído´", profundizó.